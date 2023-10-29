نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضها في السعودية.. تفاصيل مسرحية "على بابا" لـ محمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع النجم محمد سعد مستوى الحماس لجمهوره من خلال إعلان عن أحدث أعماله المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "علي بابا" وسيتم عرض المسرحية في فعاليات موسم الرياض.



استعدادات فريق مسرحية علي بابا

ويكثف المخرج محسن رزق جلسات عمل مع محمد سعد؛ لتطوير السيناريو على أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بدء مرحلة البروفات في القاهرة، وكذلك الانتهاء من ملامح الديكور والملابس، حيث سينتهي فريق العمل من التحضيرات كلها قبل السفر إلى السعودية بوقتٍ كاف.

أبطال مسرحية علي بابا



تضم مسرحية علي بابا مجموعة من النجوم أبرزهم محمد سعد، سامي مغاوري، دينا محسن، وغيرهم من الفنانين.

تعرف على أحداث مسرحية علي بابا



وتدور أحداث المسرحية في إطار الاثارة والتشويق، حيث يظهر محمد سعد بدور ميكانيكي سيارات أمين، ينتقل إلى عالم وزمن آخر، ويطلق عليه اسم علي مر سيد س في العالم الجديد، ويواجه مجموعة تحديات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه، فهل سيتعاون مع العصابة، أم سيصمد ويرفض خيانة ضميره.



آخر أعمال الفنان محمد سعد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد سعد مسلسل الحاج إكسلانس.

أبطال مسلسل الحاج اكسلانس



ويضم المسلسل مجموعة من الفنانين ابرزهم محمد سعد، شيرين، أحمد فتحي، جيهان خليل، ويزو، سامي مغاوري، إبرام سمير، وحسن عبد الفتاح،وكريم مغاوري، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج ممدوح شاهين، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.