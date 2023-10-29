تعرف على أسباب تأجيل حفل ناصف زيتون في العراق

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت الشركة المنظمة لحفل النجم السورى ناصيف زيتون، الذى كان من المقرر إقامته في العراق يوم 2 نوفمبر المقبل، تأجيلها لوقت لاحق، وذلك بسبب الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.

آخر أعمال الفنان ناصف زيتون

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان ناصف زيتون أغنية "خط أحمر"، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

تعرف على كلمات أغنية" خط أحمر "



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /يخرب بيت كده مش بتهزر

يلي قمرنا بسببك كشر

ازاي عديت كده خط احمر وشغلتنا بيك

اكمن حلاوتك طبيعية

ومعدي النسب المئوية

لاء والنبي بالراحة عليَّ الله يخليك

يخرب بيت كده مش بتهزر

يلي قمرنا بسببك كشر

ازاي عديت كده خط احمر وشغلتنا بيك

اكمن حلاوتك طبيعية

ومعدي النسب المئوية

لاء والنبي بالراحة عليَّ الله يخليك

عيني بارد عليك يخرب عقلك

تسحر بجمالك على تقلك

هسهر للصبح انا وفايقلك لا متفوتنيش

عيني بارد عليك يخرب عقلك

جننت الناس بتبرقلك

هسهر للصبح انا وفايقلك خلينا نعيش

بتعدي تولعها وتمشي

سهرت عينيّ اشتكى رمشي

اه يا سيد الناس انا ما بنامشي

ارحمني بقى

الخطوه بتمشيها برقه

دقات قلبي كمان زادو دقه

انا جايلك متقوليش لاء

الحب نده

بتعدي تولعها وتمشي

سهرت عينيّ اشتكى رمشي

اه يا سيد الناس انا ما بنامشي

ارحمني بقى

الخطوه بتمشيها برقه

دقات قلبي كمان زادو دقه

وحصل ناصف زيتون على نصيب الأسد في هذا العام وشهدت أغانيه نجاحات واسعة على نطاق الساحة الفنية، ومن أبرز هذه الاغاني أغنية "انت وأنا" من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستانى،

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و أغنية "كذبة ورا كذبة"، وهى من كلمات فادى أبو خليل وألحان سالم سلامة.