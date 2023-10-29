محمد نجاتي: كريم عبد العزيز نجم مصر الأول

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح الفنان محمد نجاتي خلال استضافته في برنامج “ free time “ والذي يعرض علي شاشه قناة هي مع الاعلامية يارا والاعلامية نسمهار عن مشاركته في عمل فني ضخم وهو مسلسل ”الحشاشين”.

واضاف إنه دور مهم جدا بالنسبة لتاريخه الفني لإنه مع الفنان كريم عبد العزيز نجم مصر الأول واخراج العبقري بيتر ميمي ويلعب دور وزير والشخصية ستكون مفاجأة

برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية نسمهار الصغير والاعلامية يارا احمد علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور .

آخر أعمال محمد نجاتي

وفي سياق آخر، شارك الفنان محمد نجاتي، في الموسم الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل “بابا المجال”، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج كامل أبو علي، وبطولة كل مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبة حسن، فرح يوسف، سهر الصايغ.

قصة مسلسل بابا المجال

والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الدراما الشعبية، يتخللها مشاهد آكشن وإثارة، وسلط العمل الضوء على قصة تاجر قطع غيار سيارات انخرط في مجال العمل منذ الصغر، وكبر ليتميز بمهنته ليصبح بابا المجال وأقوى التجار في المنطقة؛ مما يؤدي إلى نشوب خلافات مع المحيطين به.