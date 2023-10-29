في ذكرى ميلاد باهر دويدار.. تعرف على أبرز محطاته الفنية وقصة اغتياله

القاهرة - محمد ابراهيم - يتزامن اليوم الأحد ذكرى ميلاد المؤلف والدكتور باهر دويدار، وتميز باهر بالبراعة والدقة في كتابة أعماله، ومن رغم قلة أعماله الفنية ألا أنه لديه رصيد ثمين عند الجمهور، ولم يدخل باهر طوال فترة عمله في أي صراعات، فهو من الاشخاص القليلين الذين يهتمون بعملهم من أجل تقديم صورة أفضل للمشاهد، فهو الكاتب المثقف والطبيب المعالج.

ويبرز دوت الخليج الفني في ذكرى ميلاده أبرز أعماله الفنية



من هو باهر دويدار؟



باهر دويدار من مواليد محافظة القاهرة، وتخرج من كلية طب قصر العيني، ثم شق طريقه إلى عالم الفن وخاصة مجال الكتابة، والتي ظهرت شخصيته ومشاكل كثيرة يعاني بها أفراد المجتمع من خلال عرض الأعمال الدرامية، فتعاون مع كبار النجوم، واصيح اسمه يلمع في سماء الفن،



أهم مؤلفات باهر دويدار

ومن أبرز مؤلفاته مسلسل علشان خاطر مصر من بطولة حمادة هلال وأحمد السقا ومسلسل حكايات بنات، ومسلسل حق ميت من بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم ثم مسلسل الميزان من بطولة غادة عادل مسلسل كلبش من بطولة أمير كرارة ومن ثم قدم الجزء الثاني والثالث وتعاون مرة أخرى مع أمير كرارة في مسلسل الاختيار، ومسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري.

أبرز تصريحات باهر دويدار التلفزيونية

وعلى صعيد آخر، كشف المؤلف باهر دويدار خلال تصريحات تلفزيونية عن أسباب عمله في مجال التأليف وقصة اغتياله أثناء عمله بالخارج.



وأضاف:" بعد ثورة 25 يناير اتجهت للعمل في مجال الطب ولكن في الصومال وليبيا في بعثة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة".

وقال:" تعرضت للاغتيال أثناء عملي في هذه المناطق، ثم اتخذت قرار العودة إلى مصر واختيار مجال الفن، وانا في الأساس لم كنت أتوقع دخولي هذا المجال، فزوجتي هي الأساس دخولي عالم التأليف.