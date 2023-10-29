نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل كفوري يلتقي جمهور الإمارات في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عدد كبير من عشاق النجم اللبناني كفوري، للاستمتاع بأحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر المقبل،

ويحرص وائل كفوري على عمل مفاجآت لجمهوره من خلال التنوع في الحفل، واستعداده لغناء أشهر أغانيه المتنوعة ما بين القديم والحديث.

آخر أعمال النجم وائل كفوري



والجدير بالذكر آخر أعمال النجم وائل كفوري أغنية "حالف عالحب"، والتي تم طرحها على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير، وتصدرت الأغنية تريند فور نزولها، وأغنية حالف على الحب من الحان وتوزيع منير بوعساف وبلال الزين.

تعرف على كلمات اغنية "حالف على الحب"

وتأتي كلمات الأغنية كالاتي /قلبي شو عملتيلي فيه

تا هالقدي بيحبك

بعلمي كان حالف عالحب

صار عم يحلف بـ حبك

وصاير ما بيجيني نوم

قبل ما احكيكي

ومعلق من اول يوم

بكل شي فيكي

الضحكة اللي بتضحكيها

والكبمة اللي بتحكيها

بعشقها لأنا بصوتك

عندك هضامة الطفلة

البعدا بأول حكياتا

من نظرة قلبي بتخطفلي

وبتجنني بحركاتا