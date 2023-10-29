نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. ياسمين الخيام ضيفة برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، اليوم ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على شاشة الحياة الفضائية.

دعم ياسمين الخيام لأهالي غزة

ومن المقرر أن يذاع لأول مرة لياسمين الخيام، دعاءً جديدًا بصوتها، لدعم ومساندة أهالينا بغزة والقدس وفلسطين، كما تتحدث ياسمين الخيام عن أغانيها والدينية والوطنية وذكرى الشيخ الحصري، وتوجه دعوة للعالم لدعم غزة وأهلها ومساندتها.

ياسمين الخيام تكشف عن أبرز أعمالها



كما تكشف ياسمين الخيام عن العديد من الأسرار والكواليس في حياتها ومنها تعاونها مع كبار الملحنين محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي.

كما تتحدث ياسمين الخيام عن التتر العبقري وأغنية محمد رسول الله والتي عاشت لسنوات طويلة ومازالت أيضا تتر مسلسل الأنصار، والإسلام والإنسان وساعة ولد الهدي، وأيضا تجربتها الخاصة مع الشاعر عبد الرحمن الابنودي وأغنية امتك يا محمد والتي قدمتها وقت غزو العراق للكويت، وكواليس تلك الأغنية.

كما تتحدث عن أغنية استيقظي يا امتي، وأغنية المصريين أهما، أرض الفيروز، وأيضًا تجربتها مع أسماء الله الحسني مع عمار الشريعي، وأغنية مبروك مبروك عليكم وعلينا.

مواعيد عرض برنامج “واحد من الناس”

ويذاع برنامج "واحد من الناس"، يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة الحياة.

نبذة عن ياسمين الخيام

يذكر أن ياسمين الخيام ولدت يوم 18 أغسطس عام 1946، وهي مطربة مصرية معتزلة، ابنة المقرئ المصري الشهير الراحل محمود خليل الحصري، اسمها الحقيقي إفراج، وقد نشأت مختلفة عن أولاده في التوجهات الدينية.