نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مسلسل "العودة" لـ شريف سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان شريف سلامة تصوير مشاهده في مسلسل “العودة”، حيث من المقرر عرضه قريبًا في الموسم الشتوي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.



أحداث مسلسل العودة

ويجسد شريف سلامة خلال الأحداث شخصية شاب صعيدي يدعى آدم، ولديه قدرة على توقع الأحداث ويعيش قصة حب مع تارا عماد التي تجسد شخصية كيان، أما محمد عبدالعظيم فيجسد شخصية رجل من أعيان الصعيد، بينما تقدم بسنت شوقي شخصية فتاة صعيدية وهي رئيس الوحدة المحلية بمدينة الأقصر.

أما محمد رضوان فيظهر بشخصية رجل يمتلك مركب سياحي، إلا أنه مع تتابع الأحداث يظهر وجهه الحقيقي الفاسد، بينما يجسد عصام السقا شخصية عمدة بالصعيد.

من هم أبطال مسلسل “العودة”؟

والعودة يشارك في بطولته كل من شريف سلامة، تارا عماد، بسنت شوقي، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد رضوان، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

تفاصيل مسلسل “العودة”

وتدور أحداث العمل ما بين القاهرة والصعيد، ويتناول قضية تهريب الذهب في الصعيد في إطار اجتماعي تشويقي، وكان المسلسل يحمل في البداية اسم كف مريم، ثم تم تغييره لـ منجم دهب، ليستقر صناعه في النهاية على اسم العودة



تعاقد شريف سلامة على مسلسل “طالع نازل”



كما تعاقد شريف سلامة على مسلسل “طالع نازل” مع النجمة مني زكي ومن إخراج هاني خليفة، وتم تأجيل عرض المسلسل لموسم رمضان 2025 نتيجة انشغالات منى زكي بعدة أعمال سينمائية لعرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم " الجواهرجي " مع النجم محمد هنيدي.

ما هي آخر أعمال شريف سلامة؟



شارك الفنان شريف سلامة مؤخرًا في شهر رمضان الماضى بمسلسل "كامل العدد" المكون من 15 حلقة بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم: دينا الشربينى، اسعاد يونس، اية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشيرجى، مصطفى درويش، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، باسم موريس وعدد من الأطفال، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي