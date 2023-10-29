نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني مشروع سينمائي لم يكتمل (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفنان يحيي الفخراني للدراما المصرية من خلال عمل رمضاني جديد لعام 2024 بعنوان "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، والعمل مكون من 15 حلقة، سيناريو وحوار مدحت العدل على السيناريو، إخراج مجدى أبو عميرة.

مشروع سينمائي لم يكتمل

يذكر أن مسلسل "عتبات البهجة" كان مشروع سينمائي ولم يكتمل وسبق وتعاقد المخرج عمر عبد العزيز على تقديم هذه الرواية لتكون فيلم سينمائي بعنوان "قرفة بالجنزبيل" خلال بطولة مشتركة تجمع يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وكانت تلك الفكرة مطروحة منذ عام 2009، ولكن تأجل تنفيذها أكثر من مرة حتى بدأ المخرج عمر عبد العزيز العمل عليها مرة أخرى وتولت المخرجة هالة خليل كتابة السيناريو والحوار للفيلم، ولكن تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي مما أدى إلى تأجيل هذا العمل.

وكانت تدور الأحداث حول رجل يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته ويتخبط في الحياة باحثا عن معنى البهجة، وخلال بحثه تستعرض الأحداث مجموعة مختلفة من فئات المجتمع المصري.

من هم صناع مسلسل "عتبات البهجة"؟

المسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد ويكتب له السيناريو والحوار الكاتب مدحت العدل، من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ومكون من 15 حلقة، وانضمت له مؤخرا الفنانة جومانا مراد.

ويعود من خلاله يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة بعد مرور 17 عاما على آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.



ما هي آخر أعمال يحيى الفخراني؟

وكان آخر أعمال يحيى الفخراني التليفزيونية مشاركته في الماراثون الرمضاني 2021 بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، إلى جانب أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

ودارت أحداث المسلسل حول "نجيب" رجل ثري يكتشف سرًا خطيرًا بوجود ابن له، يبحث عنه وسط 3 شباب ويعيش مغامرة ومواقف كثيرة معهم.