نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم Dead Guy يجمع في بطولته مجموعة من كبار النجوم بهوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قريبا تشهد هوليوود العمل على مشروع سينمائي جديد، يطرح بعنوان Dead Guy، الفيلم ستدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء.

ووفق ما ذكر موقع "ديدلاين"، الفيلم الجديد، سيضم مجموعة مميزة من النجوم الكبار، بمن في ذلك مايكل شانون، وايفا لونجوريا، ولويس جوزمان.

أبطال Dead Guy

تعاونات جديد

و يجدد النجم جيمس ماكفوي تعاونه مع شركة الإنتاج السينمائي العملاقة Blumhouse، في عمل سينمائي جديد، يستكمل به مسيرة النجاح مع الشركة الكبرى.

ويقول“ديد لاين”، أن ماكفوي، سبق له تحقيق نجاحات مع شركة Blumhouse، التي أنتجت له أفلام الرعب النفسي Split و Glass.

والمشروع الجديد الذي يشهد تجديد التعاون بين ماكفوي و Blumhouse، سيكون فيلم بعنوان Speak No Evil، وسيكون من إخراج جيمس واتكينز، على أن يطرح عام 2024 المقبل.

جديد أفلام هوليوود

في الوقت نفسه، ضمن أحدث أخبار أفلام هوليوود، أن النجمة الهندية بريانكا شوبرا تستعد لمشروع سينمائي جديد سيكون من إنتاج شركة أمازون ستوديوز، وسيجمع في بطولته نجوم كبار.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، هذا المشروع السينمائي الجديد، سيشهد تعاون بين بريانكا شوبرا وجون سينا وإدريس ألبا في أدوار البطولة.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم بعنوان Heads Of State، ومن المقرر أن تدور أحداثه حول أزمة تتعرض لها طائرة الرئيس الأمريكي.