أحمد السقا ينافس في دراما رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج أحمد خالد موسى في تصريحات صحفية له عن اسم مسلسل النجم أحمد السقا، الذي سيشارك به في دراما رمضان 2024، وقال إن العمل يحمل اسم العتاولة، ومن المقرر يتم التصوير خلال الفترة المقبلة.



تفاصيل مسلسل "العتاولة"



وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي، وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، مي كساب، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعد مسلسل العتاولة عودة التعاون بين أحمد السقا وطارق لطفي من جديد، وذلك بعد أكثر من 20 عامًا، حينما اجتمعا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية والذي عرض عام 1998، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم العديد من النجوم أبرزهم منى زكي، محمد هنيدي، هاني رمزي، غادة عادل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.

وأعلن أحمد السقا، مؤخرًا عن بدء تصوير فيلم "تلج أحمر"، وقال منتج الفيلم في تصريحات صحفية له أن بداية التصوير ستكون في روسيا، والعمل تدور أحداثه في إطار أكشن، ويجسد السقا شخصية طيار مدني اسمه طارق.

من هم أبطال فيلم “تلج أحمر”؟



من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبًا، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ما هي آخر أعمال أحمد السقا؟



يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل “حرب”، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال