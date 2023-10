فيلم أنتوني هوبكينز الجديد عن "فرويد" يحصد ردود فعل إيجابية من النقاد

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت الدفعة الأولى من ردود الفعل النقدية على فيلم النجم القدير أنتوني هوبكينز الجديد الذي يجسد به شخصية العالم الشهير "فرويد".

ويقول "ديد لاين"، أن العمل السينمائي حظي بردود فعل إيجابية من عدد كبير من النقاد، تمهيدًا لطرحه للعرض قريبًا في صالات العرض السينمائية، بعنوان Freud’s Last Session.

الفيلم يضم في بطولته ماثيو جوود، ومن المقرر عرضه ضمن فعاليات مهرجان afi السينمائي الدولي.

أنتوني هوبكينز

فترة نشاط فني

ويعيش النجم القدير أنتوني هوبكينز حاليًا فترة نشاط فني، بعد الإعلان عن عن انضمامه لطاقم عمل المسلسل الجديد المرتقب الذي تشتق أحداثه من قصة فيلم المصارع للنجم راسل كرو، الذي طرح في عام 2000.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل الجديد سيروي نفس قصة العمل السينمائي، وتقتبس أحداثه من الرواية التي استوحى منها الفيلم الأصلي.

تفاصيل عن العمل

ومشاركة أنتوني هوبكينز، ستكون بتجسيده ضمن أحداث المسلسل لشخصية الامبراطور الروماني Vespasian، وسيتولى مهمة إخراج العمل الدرامي المرتقب، المخرج الألماني رولاند اميريك البالغ من العمل 67 عامًا.

والمسلسل من المقرر طرحه بعنوان هو Those About To Die، وهو العنوان نفسه الذي طرحت به الرواية الاصلية للكاتب دانيال بي مانكيس، التي يعود تاريخ النشر الأصل لها، لعام 1958.

وحتى الآن لم يتم الكشف تفاصيل اسماء أخرى من المقرر أن تنضم لطاقم عمل المسلسل الجديد بخلاف النجم أنتوني هوبكينز.