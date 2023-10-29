نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب.. نجوم يعودون بأفكار مبتكرة للمشاركة في دراما رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الماراثون الرمضاني القادم 2024 عودة بعض النجوم الذين افتقدناهم لسنين طويلة للدراما، رغم أنهم رمز شهير لدراما رمضان ولعل من أبرزهم كريم عبد العزيز ويوسف الشريف، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز نجوم المشاركين في رمضان 2024.

كريم عبد العزيز لأول مرة في السيرة الذاتية

ولأول مرة يجسد الفنان كريم عبد العزيز سيرة ذاتية خلال مشواره الفني، وليست أي سيرة ذاتية، بل هي سيرة مؤسس جماعة الحشاشين حسن الصباح، وأيضًا يسرد العمل سيرة عمر الخيام والذي يقدم دوره الفنان نيقولا معوض، وتعد سيرة حسن الصباح من أصعب السير الذاتية التي تتحول لعمل فني بسبب أن الأحداث تدور في القرن الـ 11.

والعمل يضم العديد من النجوم أبرزهم أحمد عيد، سوزان نجم الدين، ميرنا نور الدين، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

يوسف الشريف والفانتازيا من جديد



ويشارك الفنان يوسف الشريف في رمضان 2024 بمسلسل الراكون، ويعد الاسم ملفتًا وجديدًا بالنسبة للجمهور، فـ الراكون هو حيوان يتميز بأنه سباح ماهر، ويمكنه التسلق بسهولة، والعمل من تأليف إنجي علاء وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي فانتازيا.

ومسلسل الراكون عودة لـ يوسف الشريف مع زوجته إنجي علاء، وذلك بعد نجاحهما في أكثر من عمل أبرزها مسلسل الصياد.



يحيى الفخراني يعود بـ "عتبات البهجة"

يعود الفنان يحيى الفخراني من جديد لمشاركته في ماراثون رمضان 2024، وذلك بعد غياب عامين عن مشاركته في السباق، ويشارك بمسلسل عتبات البهجة عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة درامية للسيناريست مدحت العدل وهو من إخراج مجدي أبو عميرة، وتسرد الرواية عن رجل تجاوز سن الـ 50 من عمره، ويتأمل ما مضى من حياته، ويحاور نفسه ويسأل صديق عمره ونظيره في السن: لماذا كلما اقتربت منَّا البهجة ابتعدت عنَّا؟، وتعد مشاركة يحيى الفخراني في رمضان 2024 مختلفة لـ ابتعاده لأول مرة عن الكاتب عبد الرحيم كمال الذي اعتاد أن يعمل معه، خاصة في الماراثون الرمضاني، وكان آخر عمل جمع بينهما هو مسلسل نجيب زاهي زركش الذي عرض في رمضان 2021.