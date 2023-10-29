نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كانجانا رانوت تعود لجزء ثالث من Tanu Weds Manu في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش النجمة الهندية كانجانا رانوت، فترة انتعاشة فنية، بعد الإعلان عن مشروع سينمائي جديد لها، تشارك به قريب، بعنوان Tanu Weds Manu.

ووفق "إنديا توداي"، الفيلم سيكون جزء ثالث من سلسلة أفلام طرحت بهذا العنوان من قبل، بمشاركة، على أن ينطلق العمل خلال الشهور القادمة.

صناع فيلم Tanu Weds Manu

فترة انتعاشة فنية

و عزز المخرج الهندي فيكاس بهال، من احتمالات تقديم جزء ثاني جديد من فيلم Queen بعد مرور 10 سنوات على طرحه للعرض من بطولة كانجانا رانوت.

ووفق إنديا توداي، قال المخرج فيكاس بهال، أن الأمر وراد بالنسبة لتقديم جزء ثاني من الفيلم الناجح، مؤكدًا تمسكه بكانجانا رانوت في دور البطولة.

الفيلم كان أيضًا من بطولة "راجكومار راو" و"ليسا هيدون" في أدوار رئيسية بالعمل الذي طرح عام 2013.

عرض خاص

وحرصت كانجانا رانوت على تنظيم حفل عرض خاص استثنائي لفيلمها الجديد Tejas الذي تجسد به شخصية طيارة مقاتلة في القوات الجوية الهندية.

ووفق موقع إنديا توداي، العرض الخاص للفيلم، تميز بتوجيه كانجانا الدعوة لوزير الدفاع الهندي، لحضوره، وعدد من أبرز ضباط القوات الجوية في الهند، الذين تستوحى قصة العمل من بطولاتهم.

و طرح الفيلم للعرض رسميًا في يوم 27 أكتوبر الجاري في جميع صالات العرض السينمائية.