نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية حسني شتا في فيلم "درويلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان حسني شتا، حاليًا في فيلم “درويلة”، ويجسد خلال الأحداث شخصية شاب يدعى "ريتو"، وهو نجل عمرو عبد الجليل المدلل ومهوس بالغناء.



من هم أبطال فيلم "درويلة"؟

فيلم "درويلة" انطلق تصويره بداية شهر أكتوبر الجارى، تأليف محمد دياسطى وإخراج معوض إسماعيل وبطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداث العمل في إطار الغموض والأكشن.

ما هي آخر أعمال حسني شتا في الدراما التليفزيونية؟



و شارك الفنان حسني شتا، كضيف شرف في مسلسل " جعفر العمدة " الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023 على شاشة dmc الفضائية، وهو بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ودارت أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ4سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية "عايدة" تقوم بدورها "زينة" وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



و أيضًا شارك في مسلسل الأجهر وهو من إخراج ياسر سامي، وتأليف ورشة ملوك، وانتاج سيدرز ارت برودكشن، ومسلسل الأجهر من بطولة كلًا من: دره، نور النبوى، احمد مجدى، ناهد السباعي، سيد رجب، سارة سلامة، احمد صفوت، محمد جمعة، عمرو عبد الجليل، حسني شتا، عارفة عبد الرسول، والكثير من الفنانين الذين يظهروا خلال عرض المسلسل.

ما هي آخر أعمال الفنان حسني شتا في السينما؟



شارك الفنان حسني شتا، مؤخرًا في فيلم "هارلي "بجانب محمد رمضان ومحمود حميدة ومي عمر، والعديد من الأبطال، والفيلم تم عرضه في السينمات في عيد الفطر الماضي، وحقق نجاحًا ساحقًا، وجسد خلال الأحداث دور صبي زعيم العصابات الذي يعمل معه هارلي وكانت توجد بينه وبين هارلي عداوه كبيره لإنه يريد أن يأخذ مكانه لدى محمود حميدة ويريد أن يتخلص منه.