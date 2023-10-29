شريف منير يوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده في "بقينا اتنين "

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أحمد جودة - القاهرة - أوشك النجم شريف منير على الانتهاء من تصوير مشاهده، في مسلسل “وبقينا اتنين”، حيث انتهى من تصوير نصف مشاهده خلال الفترة الماضية، ويواصل حاليًا تصوير المشاهد المتبقية له في ديكور الشركة.



من هم أبطال “وبقينا اتنين”؟



مسلسل “وبقينا اتنين” مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة K- Media Production لـ كريم أبو ذكري.

قصة مسلسل “وبقينا اتنين”



تدور أحداث مسلسل “وبقينا اتنين” في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يملكان شركة دعاية وإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ويستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه بداخلهما

أحدث أعمال شريف منير



يذكر أن الفنان شريف منير، ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد “ليه تعيشها لوحدك”، خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي تشويقي، يجسد خلاله شريف شخصية دكتور ويعيش قصة حب مع سلمى أبو ضيف، يشارك منير بجانب خالد الصاوي وسلمي ابو ضيف ومحمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، ومن إخراج حسام الجوهري وتشارك بشري في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل



ما هي آخر أعمال شريف منير؟



كما قدم الفنان شريف منير في العام الماضي مسلسل "إيجار قديم"، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وشاركه بطولته عدد من الفنانين منهم: محمد الشرنوبي، فيدرا، إلهام وجدي،صلاح عبدالله،هشام إسماعيل، بسمة داوود،ميمي جمال، وآخرون من النجوم، والمسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري، قدم أيضًا في عام 2021 مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج مها سليم، وشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم: لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مراد مكرم، دنيا ماهر،صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسي،وآخرين.