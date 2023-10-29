نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال أسبوع..محمد الشرنوبي ينتهى من تصوير "إقامة جبرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان محمد الشرنوبي حاليًا تصوير دوره في مسلسل “إقامة جبرية”، استعدادًا لعرضه في موسم شتاء 2024، وأوشك على الانتهاء هو وفريق العمل من تصوير مشاهدهم، حيث يتبقى لهم اسبوعًا واحدًا فقط لكي ينتهوا تصوير المشاهد النهائية؛ ليدخل العمل بعدها مرحلة المكساج والمونتاج استعدادًا لعرضه.

تفاصيل مسلسل “إقامة جبرية”

مسلسل "إقامة جبرية" مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدة محمد الشرنوبي، وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد، من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل، فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة وتقع هنا الزاهد في نهاية العمل في حب الشرنوبي، وتجسّد هنا الزاهد، خلال أحداث مسلسل "إقامة جبرية" شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.



من هم أبطال مسلسل “إقامة جبرية”؟



المسلسل من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج



ما هي آخر أعمال محمد الشرنوبي؟





الجدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبي قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل أسم "أنتي الحياة"، وتم طرحها في آخر حلقة من مسلسل "إيجار قديم"، والأغنية من كلمات: محمد يسري، وألحاني، توزيع ومكس وماستر: إلهامي دهيمة وأحمد حسام، إدارة أعمال: منه شومان، جيتارات: روكيت، بيانو: أحمد حسام، تأليف وتريات: إلهامي دهيمة، تنفيذ وتريات: أحمد حسن فكري.

كلمات أغنية "أنتي الحياة"



وانتي في حضني بنسى الدنيا

بنسى العالم كله واللي فيه

حلم حياتي شايفه بعيني

ما انتي الحلم اللي انا

طول عمري مستنيه

يمكن في يوم اقصر

بس عايزك تعرفي

انتي المعنى في حياتي

انتي ضعفي وقوتي

لو بس تشوفي نفسك

بعينيا هتعرفي

ان انتي الحياة



ولآخر يوم في عمري

هفضل أحاول أسعدك

ميهونش عليا زعلك

ده انتي الدنيا في ضحكتك

وهيفضل حبك يكبر

جوا مني كل يوم

ما هو انتي الحياة

دنيتي احلى وانتي معايا

جيتي داويتي كل وجع

حسيت بيه

خليكي جنبي ايدي في ايدك

بكرة يخوف بس لو انتي

مش فيه



ما هي آخر أعمال محمد الشرنوبي؟

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي هو مسلسل "إيجار قديم"، وكان العرض الأول لمسلسل إيجار قديم عبر قنوات ON E، ON E دراما، وهو بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيددرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.

أحداث مسلسل "إيجار قديم"





ودارت أحداث مسلسل «إيجار قديم» حول فكرة قانون الإيجار القديم، من خلال الشخصية الرئيسية «رمزي» التي يلعبها شريف منير، إذ يسكن في شقة إيجار قديم، وفي نفس الوقت يمتلك عمارة في مصر الجديدة، تم تأجيرها بالكامل منذ زمن بعيد بنظام الإيجار القديم، وفجأة يتمكن صاحب العمارة التي يسكنها «رمزي» من الحصول على ترخيص بهدمها لتردي وضعها، وبالتالي طرد كافة ساكنيها.