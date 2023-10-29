بعد غياب.. عودة المخرج محمد بكير بعمل سينمائي من بطولة أحمد حاتم

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود المخرج محمد بكير للتعاون مع النجم أحمد حاتم، في عمل سينمائي جديد بعنوان "قصر الباشا"، وذلك بعد غياب 8 سنوات، فكان آخر تعاون لهما سويًا من خلال مسلسل “حواري بوخارست”.



آخر أعمال محمد بكير



ويعد مسلسل الغرفة 207 آخر أعمال محمد بكير، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، نادرين فرج، يوسف عثمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف تامر إبراهيم وعن رواية الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ومن المقرر إقامة جزء ثاني من العمل، ولكن حتى الآن لم يتم أي تحضيرات.

مشاركة أحمد حاتم في فيلم “حسن المصري”



وفي سياق آخر، يعرض حاليًا للفنان أحمد حاتم، بالسينمات فيلم “حسن المصري”، ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.



قصة فيلم "حسن المصري"

تدور قصة الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال شاب يلعب دوره الفنان "أحمد حاتم" ويتعرض لأزمة نفسية حادة نتيجة فقدان عدد من أحبائه وأشخاصه المقربين، ويجد نفسه في مهمة انتحارية لا يجد سوى الموت أمامه بعد أن يقرر الهروب من الماضي ويعمل في شركات الحراسة ليتورط مع مافيا خطيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه المواجهة والحذر حتى لا يخسر مرة أخرى.