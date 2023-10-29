الندالة.. إشتراك على صفة رجال بين عملين دراميين مختلفين

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر في عملين دراميين يعرضان الآن عامل مشترك، وهو الإجماع على صفة الندالة لدى الرجال، فالبرغم من اختلاف مواقف وقصة كل عمل إلا أن هذا هو العامل المشترك بين مسلسل "صوت وصورة" وحكاية "عيشها بفرحة" وهو الشخص الندل.

شخصية “عبد الغني” في مسلسل“صوت وصورة”

في مسلسل "صوت وصورة" ظهر "عبد الغني" في دور زوج "رضوى" حنان مطاوع، الذي لم يقف بجانبها في أزمتها بعدما تعرضت للتحرش، من البداية لم يكن له رد فعل قوي وغاضب لما تعرضت له، ولم يساندها عندما قررت أخذ حقها، لم يذهب معها إلى قسم الشرطة لتقديم البلاغ، ولم يقف معها في أي لحظة بل كان دائما يحملها الذنب في كل شيء.



الموقف الأكبر ودليل "الندالة" عندما اتهمت في قضية قتل وقبض عليها، ما أن دخلت السجن قام بتطليقها، لم يقف إلى جانبها في أكثر وقت كانت تحتاجه فيه، وعندما عرف أن اسمها أصبح "تريند" وإذا ظهر وتحدث عنها قد يكسب بعض الأموال قرر أن يستغل الموقف، حتى أنه فكر في العودة لها حتى يكسب من ورائها أي شيء.



هشام “عيشها بفرحة”

شاب لديه مشروع جديد، التقى بـ "يسر" هبة مجدي وأعجب بها من أول لحظة، وظل يلاحقها من مكان لمكان ليثبت إعجابه بها، تقدم لها وخطبها، هو رجل يغير عليها لا يتقبل أن يعرف أي معلومة لم تكن أخبرته بها يتشاجر معها، لكن في أول موقف صعب تخلى عنها، من اليوم الأول في المستشفى سأل "هشام" الطبيب عن حالتها وعرف أن عليها السفر للخارج لإجراء عملية قد تنجح أو تفشل، أخذ قراره أنه لن يستطيع تقبل الأمر، لم يسافر معها، وما أن عرف بفشل العملية تحدث إلى والدها وتركها.

التقى بعد سنوات "هشام" بـ "يسر" وحاول تبرير موقفه وأنه لم يستطع تحمل الأمر، دون أن يراعي مشاعرها وأنه لم يحاول حتى لو البقاء معها لفترة والوقوف بجانبها في ظل هذه الأزمة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة



ينتمي مسلسل «صوت وصورة»، إلي نوعية الأعمال الدرامية المكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شخصية تدعي «رضوى محمود أبو زيد» والتي تظهر خلال الإعلان الدعائي بأنها تتعرض لضرر وتقرر استخدام السوشيال ميديا من أجل الحصول على حقوقها، كذلك يظهر خلال البرومو وقوع جريمة قتل بدافع الانتقام.

ماهي تفاصيل حكاية "ما تيجي نشوف" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" هي مكونة من 10 حلقات، وهي الحكاية الثانية وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.