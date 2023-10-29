هكذا تظهر ميس حمدان خلال أحدث فيلم”السيستم”

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة ميس حمدان، حاليًا في فيلم”السيستم”، وتظهر خلاله كضيفة شرف، والفيلم ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

من هم أبطال فيلم “السيستم”؟

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوى وطارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقى وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.



وفي سياق آخر، طرحت ميس حمدان مؤخرًا أغنية "شيك ومهندم "عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "وجميع منصات الموسيقي العربية، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر ماهر صلاح، وإخراج جريزمان.

كلمات الأغنية:



جيه من نفسه شيك ومهندم في نفسه

حلو اللبس اللي لابسه

بس الأحلى اللي لابسه

جيه على سهوة

زي السكر في القهوة

أيوة بدوب بعشق بهوى

أنا من البرج العالي بهوى

جيه من نفسه شيك ومهندم في نفسه

حلو اللبس اللي لابسه

بس الأحلى اللي لابسه

جيه على سهوة

زي السكر في القهوة

أيوة بدوب بعشق بهوى

أنا من البرج العالي بهوى

أول ما دردش في القلب كلبش

وبكل قوة خلاص مونش

بسمع واتمتع صوته حلو ملعلع

مجدع واستجدع والليلة مبدع

مظبوط وظبط قلبي الملخبط

على الباب فتحنا

ده إحنا المفروض نزغرط نتنطط

بسمع واتمتع صوته حلو ملعلع

مجدع واستجدع والليلة مبدع

جيه من نفسه شيك ومهندم في نفسه

حلو اللبس اللي لابسه

بس الأحلى اللي لابسه

جيه على سهوة زي السكر في القهوة

أيوة بدوب بعشق بهوى

أنا من البرج العالي بهوى.

معلومات عن ميس حمدان

ولدت في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، وهي الشقيقة الوسطى للفنانات دانة حمدان ومي سليم انتقلت مع أسرتها إلى مصر وأثناء ذلك تخرجت من جامعة القاهرة بكلية التجارة، اكتشفها أحد المسؤولين في مجموعة إم بي سي وقدمها خلال البرنامج الساخر سي بي إم عام 2003 الذي اشتركت خلاله مع نخبة من نجوم الكوميديا واشتهرت بتقليد مشاهير الفن حيث قلدت الكثير من الفنانات في الوطن العربي، واستمرت بالتمثيل وقدمت العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون كما قامت بتقديم بعض البرامج.