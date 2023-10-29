نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوى جودة: تحمست للمشاركة في”ورق التوت” لإنه عمل واقعي (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة رضوى جودة عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل”ورق التوت”الذي يعرض حاليًا على شاشة CBC، بجانب عرضه على المنصات الإلكترونية.



وقالت رضوى جودة في تصريح خاص لـ”دوت الخليج الفني”أن ما حمسها للمشاركه في مسلسل ورق التوت أنه دور حقيقي وواقعي جدًا، ومختلف عن شخصيتها الحقيقه تمامًا، مؤكدة على أن المسلسل بيناقش جميع قضايا الشباب بشكل واقعي، وأنه تم ترشيحها لذلك الدور من خلال مخرج العمل حسام علي.

مواعيد مسلسل ورق التوت



يعرض مسلسل "ورق التوت" من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.

تفاصيل مسلسل ورق التوت



"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

وتدور أحداث مسلسل “ورق التوت” في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.