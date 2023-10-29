فن ومشاهير

مؤلفات وطنية ورومانسية للقومية بالأوبرا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلفات وطنية ورومانسية للقومية بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة مساء الخميس 2 نوفمبر على المسرح الكبير.

برنامج الفرقة القومية العربية للموسيقي 

 

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية منها قصيدة مصر، حلوة بلادي، أنا المصري، الله يا بلادنا، أنا وشادي، زهرة المدائن، انا بحبك يا بلادى، ياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، فوق الشوك، الثلاثية المقدسة، مضناك، غريب يا زمان، وغيرها، أداء أحمد عفت، آيات فاروق، إيناس عز الدين، منار سمير، سامح منير وأشرف وليد.

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الفرقة القومية العربية للموسيقى
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الفرقة القومية العربية للموسيقى
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الفرقة القومية العربية للموسيقى
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الفرقة القومية العربية للموسيقى

 الفرقة القومية العربية للموسيقى

 

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظًا عليه من الإندثار.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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