هيئة الكتاب تقرر تأجيل معرض الإسكندرية دون تحديد موعد آخر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - قررت الهيئة المصرية العامة للكتاب، تأجيل معرض الإسكندرية للكتاب فى دورته العاشرة، والتي كان من المقرر إقامته في الفترة من 27 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد قررت إهداء هذه الدورة من معرض الإسكندرية للكتاب، إلى اسم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، واختياره شخصية المعرض وذلك بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لذكرى رحيله فى 28 أكتوبر 1973.

وتمر هذه الأيام الذكرى الخمسون لوفاة عميد الأدب العربي الذي أثرى الساحة الثقافية بالكثير من المؤلفات منها: قادة الفكر، شجرة البؤس، الأيام، في الشعر الجاهلي، والفتنة الكبرى بجزئيه، ومستقبل الثقافة في مصر، ودعاء الكروان، وغيرها الكثير من المؤلفات.

ولد طه حسين ولد فى 15 نوفمبر 1889، درس في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908، وحصل على الدكتوراه عام 1914 ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة. عاد إلى مصر ليعمل أستاذًا بالجامعة وعمل عميدًا لكلية الآداب، ثم رئيسا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف.