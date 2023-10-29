انت الأن تتابع خبر في مفاجأة مدوية ،، محمد رمضان يكشف عن شخصية مثيرة ومنتظرة تحمل اسم (أبو عبيدة)! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رسالة جديدة من محمد رمضان على خلفية أحداث غزة، ولكن هذه المرة موجهة إلى إسرائيل بشكل مباشر.

وفي التفاصيل، بعد الفيديو الذي شاركه مطالباً الجميع بدعم غزة، بدأت القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب بمقاطعة أعماله بحسب قوله.

وعلى ذلك أطل رمضان من خلال فيديو جديد مؤكداً تضامنه الكبير مع أهل غزة، وكشف أن شخصيته القادمة في المسلسل سوف تكون "أبو عبيدة".

وقال: "القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأني عملت فيديو يحث العرب على الإتحاد والدفاع عن اخواتنا فى غزة، وقالوا لا تشاهدوا أعماله ولا تسمعوا أغانيه لأنه يدافع عن فلسطين".

وتابع رمضان كلامه: "أنا بقولهم هذا أقل واجب أقوم فيه اتجاه اخواتي، والواجب التاني اللي أنا بعمله هو إرسال رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية، بأن شخصيتي في المسلسل القادم إنشاءالله هي أبو عبيدة.

محمد رمضان يتبرع بأجر حفلاته الفنية لأهالي غزة

محمد رمضان يحاول بشكل دائم المساهمة في الدعم، وكان قد شارك فيديو قبل أيام دعا من خلاله الجميع إلى الوقوف بجانب غزة.

وبعدها أعلن عن تبرعه بأجر حفلاته لأهالي غزة، من خلال ستوري انستقرام، وعلق عليها: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة".