انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت أشهر "خطافة" رجالة في تاريخ السينما.. ووالدتها وابنة خالتها من أشهر الفنانات!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صفحات فنية صورة طفلة صغيرة في العمر، تبين لاحقا انها أصبحت فنانة شهيرة واشتهرت في السينما بدور أشهر خطافة للرجال.

انها الفنانة منى مصرية من أصل لبناني. فهي ابنة الممثلة والمنتجة آسيا داغر وخالتها الفنانة ماري كويني.

اعتزلت السينما بعد زواجها منتصف الخمسينيات لم يخرج اداءها عن دور الفتاة الارستقراطية التي تسعى للحصول على فتى تحبه فتاة أخرى.

ولدت إلين داغر المشهورة بـ منى في بيروت يوم 13 نوفمبر سنة 1923 وانتقلت لمصر مع والدتها التي قررت اقتحام عالم الانتاج..

كانت إلين تعشق مجال التمثيل، وأرادت أن تدخل المجال فنصحها بعض المقربين منها بتغيير اسمها إلى منى.

ذلك حتى يكون الاسم قريب من الجمهور.. ومن أشهر أدوارها دورها في فيلم آمال مع شادية ومحسن سرحان، منى جسدت في هذا الفيلم دور الفتاة الحقودة التي تريد الزواج من حبيب البطلة.

أعلنت الفنانة منى فى الأربعيينات من القرن الماضى إسلامها وتزوجت من المهندس على برهان وانجبت ولد وبنت.

انفصلت عنه سنة 1953 وبعده تزوجت من على منصور المحامى، كان منصور يتولى قضايا والدتها الفنانة والمنتجة الكبيرة أسيا وأنجبت منه بنتين.

اعتزلت منى عالم سنة 1954 ورحلت عن عمر يناهز 77 عاما.، بعدها خرجت شائعات كثيرة قالت انها أول مسيحية يتم دفنها فى السعودية وتحديدا فى البقيع، لكن ابنها محمد على برهان نفى صحة المعلومات في تصريحات صحفية، وأكد برهان ان والدته توفيت ودفنت بالقاهرة فى يوم 27 مايو سنة 2000.