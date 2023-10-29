وفاة الممثل الأميركي ماثيو بيري

السينما العالمية فقدت بطل مسلسل (فريندز) الممثل الأميركي ماثيو بيري عن عمر ناهز 54 عامًا بعدما عُثِر عليه غارقًا في حوض استحمام ساخن في منزله بمنطقة لوس أنجلوس.

اشتهر الراحل بِدَوْره في مسلسل الأصدقاء الكوميدي الذي تمَّ عرضه بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم.

وقام ماثيو بيري بتجسيد شخصية (تشاندلر بينج) ولعب دَوْر البطولة بجانبه ليزا كودرو وديفيد شويمر وكورتني كوكس وجنيفر أنيستون ومات لوبلانك.

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