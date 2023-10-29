«العمانية للسينما» تعلن نتائج دعم حزمة جديدة من السيناريوهات غير المنفذة لأعضائها

مسقط ـ «الوطن» :

أعلن صندوق الدعم والإنتاج بالجمعية العُمانية للسينما عن دعم وإنتاج حزمة جديدة من السيناريوهات غير المنفذة في فئة الأفلام القصيرة. ويأتي هذا الدعم توافقًا مع خطَّة الجمعية في تحفيز نمو قطاع الأفلام في سلطنة عُمان بشكل مستدام، حيث تدرك الجمعية أنَّ تمويل مشاريع أفلام الأعضاء سيُسهم في تطوير قدراتهم الفنية وإعطائهم الفرصة للمشاركة بأفلامهم في المهرجانات المحلية والدولية. وقال أنور الرزيقي مدير صندوق الدعم والإنتاج: إنَّ الدعم المقدَّم لصنَّاع الأفلام يُعزِّز توجُّه الجهات الرسمية والجمعية في المشروع الوطني (اصنع فيلمك في عُمان) تُهدف هذه المبادرة إلى تشجيع صناعة وإنتاج الأفلام السينمائية في سلطنة عُمان، وجعل صناعة السينما أحد مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال استثمار التنوُّع الجغرافي والبيئي والمواقع الأثرية في سلطنة عُمان وجعلها بمثابة استديو تصوير مفتوح يستقطب شركات الإنتاج العالمي وصنَّاع الأفلام. وتأتي هذه الحزمة تواصلًا لسلسلة الأفلام المنتجة من الجمعية خلال الفترة السابقة، وقد أطلق الصندوق في اغسطس الفائت مسابقة السيناريو غير المنفَّذ بهدف استقبال سيناريوهات من الأعضاء وتمَّ مشاركة 12 سيناريوهًا لفئة الأفلام القصيرة التي تمَّ إرسالها للكاتب والمؤلف محمد رفيع من جمهورية مصر العربية من أجل التقييم وتأهيل السيناريوهات الفائزة بالتمويل. وجاءت النتائج بتأهل ثلاثة أفلام من فئة الأفلام القصيرة للتمويل الكامل وإنتاج الجمعية العُمانية للسينما وهي فيلم (معزوفة) للكاتبة عزَّة القصابية وفيلم (الزاجرة ذاكرة الأفيال) للكاتب الدكتور حميد العامري وفيلم (أقدام متسخة) للكاتب طالب بن محمد البلوشي، وسوف يكون هناك مسار ثانٍ لدعم الأفلام الأخرى المشاركة في المسابقة بالدعم الجزئي وذلك تشجيعًا لأعضاء الجمعية ودفع عملية إنتاج الأفلام.

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