بدء ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية فـي نسخته الثالثة

نزوى ـ «الوطن» :

تبدأ صباح اليوم فعاليات ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية في نسخته الثالثة بعنوان (التقنيات الحديثة في مجال المكتبات: بوابة المستقبل)، وتأتي إقامته تزامنًا مع اليوم العالمي للمكتبات، والذي يصادف الاثنين الأخير من شهر أكتوبر من كُلِّ عام والذي تنظِّمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب متمثلة بدائرة المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية خلال الفترة 30 -31 أكتوبر في مقر مركز نزوى الثقافي بمحافظة الداخلية، وذلك بمشاركة أكثر من (69) مكتبة ومركزًا ثقافيًّا أهليًّا وبمشاركة واسعة من مختلف المكتبات العامة التعليمية والمؤسسية والمختصين والمهتمين في هذا القطاع، حيث سترعى افتتاح الملتقى المكرَّمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية نائب رئيس مجلس الدولة، كما سيرعى ختام الملتقى سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه لموارد المياه، حيث سيتمُّ الإعلان عن الفائزين في مسابقة الإجادة للمكتبات والمراكز الثقافية الأهلية لعام 2023م بنسختها الثالثة وتكريمهم، وقد حمل عنوان المسابقة لهذا العام (مجالات إبداعية رائدة).

تعزيز دور المكتبات

أفادت منى بنت هلال السيابية مديرة دائرة المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية باهتمام وزارة الثقافة والرياضة والشباب على تنظيم ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية بشكل سنوي بهدف تعزيز التواصل بين الوزارة والقائمين على المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية، وإيجاد شراكة مع بعض الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز دَوْر المكتبات في خدمة المجتمع، وجاء هذا العام بعنوان (التقنيات الحديثة في مجال المكتبات: بوابة المستقبل) لإبراز الهدف المتمثل من وجود التقنيات الحديثة لدى المكتبات والمراكز الثقافية الاهلية ومدى أهمية تطبيق هذه التقنيات في المكتبات حتى تتمكن من مواكبة التطورات في المجالات التقنية لخدمة المجال الثقافي، وأيضًا يأتي عنوان الملتقى متلائمًا مع الاستراتيجية الثقافية للوزارة لهذا القطاع ومرتبطًا مع رؤية «عُمان 2040»، نظرًا لأهمِّيته وتوعية القائمين على هذه المؤسَّسات في هذا الجانب.

جائزة الإجادة

وأشارت مديرة دائرة المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية عن الإعلان عن الفائزين في مسابقة الإجادة للمكتبات والمراكز الثقافية الأهلية لعام 2023م، حيث سيتمُّ في ختام الملتقى تكريم المكتبات والمراكز الثقافية الفائزة في هذه المسابقة، موضحةً أنَّه تمَّ الإعلان عنها مسبقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، وحملت هذا العام عنوان «مجالات إبداعية رائدة»، حيث تمَّ التركيز في هذه النسخة على توزيع المراكز بشكل متساوٍ على ثلاثة مجالات وهي (تقنية المعلومات، خدمات المعلومات والمشاركة المجتمعية). يُذكر أنَّ هذا الملتقى الذي يستمر لمدَّة يومين يتناول عدَّة محاور يقدِّمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين لمناقشة تطبيقات الذَّكاء الاصطناعي ومجالات توظيفها في قطاع المكتبات، والثورة التكنولوجية وتوظيفها في المكتبات العُمانية: الواقع والحلول واتجاهات التقنيات الحديثة وتأثيرها على المكتبات وجودة خدماتها، وغيرها، كما ستقام جلسة حوارية حول إسهامات التقنيات الحديثة في تحسين أداء المكتبات الأهلية العامة وتعزيز أثرها في المجتمع.