٢٠٠ فنان عماني وأجنبي يجتمعون فـي معرض فن مسقط

مسقط ـ «الوطن» :

تنطلق اليوم فعاليات معرض فن مسقط الدولي برعاية معالي السَّيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط، ويشهد المعرض في نسخته لهذا العام والذي يأتي بدعم وبشراكة استراتيجية بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، عددًا واسعًا من الأعمال الفنية المعروضة، حيث يضمُّ أكثر من ٢٠٠ عمل فنِّي لفنَّانين عُمانيين وخليجيين وأجانب، وذلك في الفترة من ٣٠ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٣ (من الساعة ١إلى ٩ مساءً). سيتيح المعرض للزوَّار اكتشاف شريحة مميزة من الفنَّانين العُمانيين والأجانب مع إمكانية الاستمتاع بتجربة استثنائية تلامس تفكيرهم الإبداعي ورسائلهم المرئية المعروضة بأسلوب فنِّي راقٍ. وتماشيًا مع التزام سلطنة عُمان بالحفاظ على التراث الثقافي والفنِّي العُماني، سيعرض فن مسقط أعمالًا فنِّية لفنَّانين عُمانيين، بمَن فيهم الفنَّان المعاصر حسن مير والفنَّانة عالية الفارسية والنحَّات العُماني الدكتور علي الجابري والفنَّان التشكيلي الرائد أنور سونيا. ويتميز معرض فن مسقط بأنَّه معرض متعدِّد الثقافات، حيث يجمع فنَّانين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الكويت وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية وإيران والهند وإيطاليا وغيرها الكثير، وهذا الجمع بين الأعمال الفنية العُمانية والعالمية سيمنح الزوار فرصة فريدة للتعمق في الاتجاهات الفنية والإلهام القادم من مختلف القارات، وسيتمُّ أيضًا عرض مجموعة مختارة من القطع الفنية لكبار الفنَّانين خصيصًا لهواة جمع الأعمال الفنية المميزة. وقال إبراهيم بن سيف بني عرابه المدير العام المساعد للمديرية العامة للفنون بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: (تؤدي الثقافة دَوْرًا أساسيًّا في تعزيز التنمية الاجتماعية والإنسانية في سلطنة عُمان وتشكيل هُوِيَّتنا الوطنية ووعينا الوطني، ويُعدُّ فن مسقط حدثًا ثقافيًّا فريدًا يتماشى مع التزام وزارة الثقافة والرياضة والشباب بتعزيز الحوار بين الثقافات واستكشاف العلاقات الثقافية العالمية، كما أنَّ من دواعي الفخر برؤية العديد من الفنَّانين العُمانيين الجُدد والناشئين في هذا المعرض إلى جانب فنَّانين أجانب معروفين).

من جانبه قال المهندس سعيد بن سالم الشنفري الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض: (يفتخر مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم واحتضان معرض فن مسقط ٢٠٢٣، إحدى أهمِّ الفعاليات الثقافية الرائدة في سلطنة عُمان. ومن خلال التعاون مع شركائنا في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، سعينا جاهدين لجعل فنِّ مسقط منصَّة نحتفي من خلالها بالفنِّ والثقافة العُمانية والحفاظ عليها للأجيال القادمة. والأهم من ذلك، يُقدِّم المعرض تجارب جديدة متعدِّدة الثقافات، ويجمع الفنَّانين العُمانيين والأجانب معًا لتعزيز المنصَّة الثقافية المشتركة. حيث يلتزم مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بأن يكونَ منصَّة عُمانية للمعارض والفعاليات ذات التأثير الحقيقي والإيجابي، بما يتماشى مع رؤية ٢٠٤٠.

يُذكر أنَّ المعرض في دَوْراته السابقة جمع أكثر من ٥٠ فنَّانًا عمانيًّا وأجنبيًّا، وجذب المئات من عشاق الفنِّ إلى مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.