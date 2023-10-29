ملتقى لريادة المرأة فـي عالم الإعلام الرقمي بمحافظة ظفار

تضمن جلستين حواريتين ومعرضا فنيا مصاحبا صلالة ـ العُمانية: أقيم أمس بمُجمَّع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة ملتقى ريادة المرأة في عالم الإعلام الرقمي، الذي نظمته مؤسسة العنقاء العربية لتنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات بالتعاون مع المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار. رعى افتتاح الملتقى صاحب السُّمو السَّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بحضور عدد من المسؤولين.

وألقت نعيمة بنت مسلم المهرية رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى كلمة قالت فيها إنَّ الملتقى جاء بعنوان (رحلة نحو الاستدامة والإبداع)، ويسعى إلى مناقشة تواصل المرأة عبر المجالات المختلفة عن طريق عالم الإعلام الرقمي وتقنيات العصر الحديث من خلال منصَّات التواصل الاجتماعي التي أصبحت إعلامًا لصنع المحتوى.

اشتمل الملتقى على جلستين حواريتين الأولى بعنوان: (بناء الهُوِية وتمكين المرأة في ظل التحوُّل الرقمي)، فيما تناولت الجلسة الثانية (الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والاستثمار). كما تضمَّن الملتقى استعراض نماذج الإنجازات الإبداعية قدَّمها عدد من الخبراء والمختصين من سلطنة عُمان والدول العربية، بالإضافة إلى معرض مصاحب يحتوي على أعمال الفن التشكيلي لعدد من الفنانات التشكيليات، وتكريم الجهات الداعمة والمشاركين في فعاليات الملتقى. وهدف الملتقى إلى الارتقاء بواقع دَوْر المرأة العُمانية وأهمية مشاركتها المحلية والدولية إلى جانب تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى رفد المرأة العُمانية بخبرات ومهارات عملية متنوِّعة من خلال برامج تدريبية متخصصة.

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