موسم الرياض يجمع بين نانسي عجرم وكريستيانو رونالدو في أحدث ظهور لهما

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت النجمة نانسي عجرم برفقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو وصديقته چورچينا، في كواليس مباراة الملاكمة "معركة الأشرس" والتي تقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" ومن بعد ظهورهما سويًا تصدرت النجمة نانسي عجرم التريند.

موسم الرياض يجمع بين نانسي عجرم وكريستيانو رونالدو



وأوضح الفيديو ترحيب "نانسي" بكريستيانو وصديقته جورجينا وحرصت على التقاط صورة تذكارية معهما أثناء النزال الذي يشهد حضور عدد ضخم من أبرز النجوم والمشاهير من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

نانسي عجرم وكريستيانو رونالدو وصديقته چورچينا

أغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم



يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أغنيتها "تيجي ننبسط" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقي نجاحًا كبيرًا وتخطت نسبة مشاهدتها الـ 10 ملايين مشاهدة.

طاقم عمل أغنية تيجي ننبسط

تتعاون نانسي عجرم في أغنية "تيجي ننبسط" مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

نانسي عجرم

كلمات أغنية تيجي ننبسط

حبيبي تيجي ننبسط

ولو الدنيا إتكربست

نمشي ونديها ضهرنا

بنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست

آه

حبيبي تيجي ننبسط

ولو الدنيا إتكربست

نمشي ونديها ضهرنا

بنروق وإحنا لوحدنا

عادي لو هيست هيست

هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدنيا لف لف

و تاخدلك حضن دافي

حاتلاقي قلقنا خف خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

آه

نركنه على أي رف رف

حبيبي ما تفكنا

م الشكليات فكنا

حايقولوا يعني إتجننوا

طب ما يقولوا إتجننوا

ماحدش ليه حاجة عندنا عندنا

حايقولوا يعني إتجننوا

طب ما يقولوا إتجننوا

ماحدش ليه حاجة عندنا عندنا

حبيبي تيجي نفتكس

كلام حب جديد يتلمس

غنوة نقولها لبعضنا

فرحة تكون من قلبنا

رقصة جديدة بتترقص بتترقص

اه يا حبيبي تترقص تترقص

هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدنيا لف لف

و تاخدلك حضن دافي

حاتلاقي قلقنا خف خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

انا سيبه

نركنه على اي رف رف

رف رف رف

حبيبي تيجي ننبسط

ننبسط

ولو الدنيا إتكربست

نمشي ونديها ضهرنا

بنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست

عادي عادي

عادي لو هيست

عادي عادي

هيست

عادي لو هيست هيست

عادي عادي عادي عادي

عادي لو هيست

عادي

عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست.