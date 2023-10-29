بعد أسابيع من طرحها.. أغنية فوق لـ أصالة تتخطى 10 مليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت المطربة أصالة تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعمالها الغنائية والتي طرحتها مؤخرًا والتي تحمل اسم فوق عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وتخطت عدد مشاهداتها 10 مليون مشاهدة عبر قناتها على اليوتيوب بعد 4 أسابيع من طرحها.

وجاءت أغنية فوق من كلمات عمر عبده علي، ميكس وماستر جاسم محمد، اشراف عام فائق حسن.



كلمات أغنية فوق

ومن كلمات الأغنية: فوووق.. فوق بقي وخليك فحالك

الف مره انا قولتهالك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليهالك

فوق.. فوق بقى انت فاكرني يعني

قلبي فغيابك واجعني

روح وكنت نفعت نفسك

لما تبقي فيوم نافعني

انت مبتزهقش من كدبك معايا

ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا

انت اخر حد ممكن اعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح.. روح بقى ولا انت فاضي

انت بالنسبالي ماضي

فتره عدت من حياتي

والحياه موقفتش عادي

روح.. هى سيره هعيده تاني

انت بني ادم اناني

ليه اضيع عمري يعني

ع اللي ضيعني واذاني

اطلالة أصالة في حفلها الأخير

وكانت أصالة قد أحيت حفلًا غنائيًا في يوم 26. أكتوبر الماضي وشاركت جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها الخاص على إنستجرام، وذلك من حفلها الأونلاين ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2024، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

وظهرت أصالة مرتدية فستان واسع وطويل وبأكمام طويلة، باللون الأخضر بالكامل ماعدا منطقة الصدر بمخمل أسود مزين باكسسوارات ذهبية.

وكان الفستان من تصميم السعودية هدى بامعروف، وزودت على التصميم الأصلي أكمام كاملة، ويعتمد تصميم الفستان للطابع التراثي لشبة الجزيرة العربية بطريقه عصرية..

وقامت أصالة برفع خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت أصالة إطلالتها بيعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الاسود والماسكرا لتبرز من ملامحها.

وأختارت أصالة أكسسورات لافتة فقامت بإرتداء قرطين وقلادة كبيرة وخاتم باللون الذهبي، وهو ما اكمل من إطلالتها.



آخر أعمال أصالة



يذكر أن آخر أعمال أصالة كان طرحها أغنية لما بنتجاهل، وجاءت أغنية لما بنتجاهل من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح

كلمات أغنية لما بنتجاهل

ومن كلمات الأغنية: اوقات لما بنتجاهل

ونقول شىء مش مستاهل

بنضيع منا قلوب عاملتنا ب كل ضمير

بنخبط وقت وجعنا

ف الناس اللى بتسمعنا

وكأن جراحنا دى لعنه بتنكر كل الخير

يمكن بنكون خايفين

أو عل الجراح متعودين

يمكن زهق يمكن روتين

أو سوء نوايا

يمكن شيطان البعد شاطر ف الفراق

يمكن نرجع خايفين

ف الوحده دى متعلقين

نندم على ناس مظلومين

عايشين معانا

بنلف دايره خطوطها مفهاش اتفاق