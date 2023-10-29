لهذا السبب أغنية أخويا فلسطيني تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اغنية “أخويا فلسطيني” للمطرب مصطفى النسر، تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والذي طرحت تضامنًا مع الأحداث التي تمر بها فلسطين.

أغنية أخويا فلسطيني تتصدر التريند

وتخطت نسبة مشاهدة أغنية "أخويا فلسطيني"، مايقرب من ربع مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، وحصدت الترتيب الأول، والأكثر استماعاََ في الوطن العربي.



كلمات اغنية اخويا فلسطيني مصطفى النسر



انتو استهونتوا بالدم

انا اخويا فلسطيني بس مليش اي ولاد عم

فينا رجالة متخافش الموت هنا مبنندمش

يوم ٧ في تل كان نبذة بسيطة بس متحلمش

ان القضية تتلم

ما انا شفت بلاد متطبعة

ف بنزل صوابعي الاربعة

و اديهم الاوسط علي ما اوصل وش لوش بالمُدرعة

مشاهير عايشين في الصومعة

بتنسي مين اللي مطلعها

بتروح عالفلوس بسربعة

و في غزة ارواح تروح لربها

و ماشفناش منكم آدمية

اطفال بتموت يوميًا

بسلاح ممنوع دوليًا

مضروب عالارض المدنية

قدام الغرب صورة عكسية

مبقاش للبشر أهمية

بس احنا امة واحدة عربية

وصدقني الجندي مننا بـ مية

مش حرب حدود دي ابادة

و سكوت غريب مفيش له اجابة

و الكيان جبان كالعادة

بيحرف التاريخ للعالم

دمنا حامي عارفين العابك

انت واللي دافع اتعابك

دا مش كيان دي كلاب جعانة

مفيش سلام كله هيتعادي

الكلب عاز حاجة مش بتاعتو

و اللي مأكله قام باعته

و اللي مأمنه ومساعده

قريب جدًا هتقوم ساعته

و ساعتها الضرب مش هيساعكوا

و اللي معاك هيخلف وعده

هنديكوا درس انتوا واتباعكوا

هنا الشباب في ايديها تبلعكوا

إعلامكوا زيف في ارض واقع

والكدب شغال في المواقع

و غطوا عالحقايق بالباطل

مفيش محايدة فيه تطبيع واضح

في غزة هتلاقي مليون راجل

لو يد بـ يد تضاجع

علي حقي مش ساكت ولا صابر

ايًا كان ايه اللي قصادي

فيه حريق جوانا مبيهبطش

من اراضينا مبنهربش

وانا لو عليا اوريكوا بطش

النسر اسسي لو بدأ الماتش

عندنا رجالة متطبطبش

يوم ٦ مبسطكش

زي ما انتا فاهم مبنهزرش

لو يعني خانك ذكائك في تاتش

فيه حريق جوانا مبيهبطش

من اراضينا مبنهربش

وانا لو عليا اوريكوا بطش

النسر اساسي لو بدأ الماتش

عندنا رجالة متطبطبش

يوم ٦ مبسطكش

زي ما انتا فاهم مبنهزرش

لو يعني خانك ذكائك في تاتش

انتو استهونتوا بالدم

انا اخويا فلسطيني بس مليش اي ولاد عم

فينا رجالة متخافش الموت هنا مبنندمش

يوم ٧ في تل كان نبذة بسيطة بس متحلمش

ان القضية تتلم

اعمال الرابر مصطفى النسر

ويذكر ان الرابر مصطفى النسر انضم إلى تيار التجريب مع المهرجانات في أغنيته الجديدة كرسي في الكلوب، التي تولى إنتاجها وإتقانها بنفسه، وتقارب الأغنية أسلوب مهرجانات المدرسة القديمة، لتحتوي على لووبات مزمار وإلكترونية وضربات كيك عنيفة، فيما يحافظ مصطفى على تدفقاته وإلقائه في منطقة بين الراب والمهرجانات.