زينة منصور: أتمنى أن أشارك في عمل وطني.. وهذا رأي في الأعمال القصيرة ( خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - فنانة مميزة وقدمت عدة أدوار مختلفة أبرزهم شخصية ميمي التي قدمتها في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل " ضرب نار" وتداولت مشاهدها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وحقق نجاحًا ساحقًا، حاور دوت الخليج الفني الفنانة زينة منصور لتبدي رأيها في الأعمال القصيرة في هذه الفترة.

الفنانة زينة منصور ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

ما رأيك في الأعمال القصيرة في هذه الفترة ؟

جيدة للغاية.

ما الأفضل بالنسبالك الأعمال القصيرة أم الطويلة ؟

الأفضل بالنسبالي الأعمال القصيرة ذات ١٥ حلقة أو أقل، فلا يوجد إطالة أو مزايدة في العمل، فالأعمال القصيرة ينجذب إليه المشاهد أكثر.

ما العمل الذي كنتِ تتمني أن تشارك به في السباق الرمضاني الماضي ؟

الأعمال الوطنية مثل مسلسل “الكتيبة ١٠١”، أتمني المشاركة في الأعمال الدرامية الوطنية في الفترة المقبلة.

حرصتي على حضور ملك حفل جمال المحجبات، ما رأيك في إنتقادات للفنانات المحجبات ؟

لكل مقام مقال، مثل الفنانات حنان ترك والفنانة القدير عفاف شعيب والفنانة القديرة عبلة كامل قدموا عدة أدوار بالحجاب وجميعها مميزة وحققت نجاحًا ساحقًا، والحجاب ليس مقيد مثل ما يقال.

ما رأيك في المشاكل التي تحدث بين الصحفيين أو الناقدين وتجاهلهم لهم فهذه الفترة ؟

أنا أحب الصحفيين والمراسلين وأكُن لهم كل التقدير والإحترام، ويكفي تعبهم أن يأتوا من أماكن متفرقة ومختلفة وتكاد أن تكون بعيدة حتي يقوموا بتغطية عروض خاصة أو مهرجانات مختلفة ويظهروا الفنان بشكل لائق.

إذا آتي إنتقادات على أدوار لكِ، كيف تستقبليها ؟

استقبلها بصدر رحب، فلولا إختلاف الآراء لفسدت السلع.

ما الأعمال القادمة ؟



سأعلن عنها في القريب إن شاءالله.