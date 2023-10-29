لهذا السبب تصدرت أغنية تكة ارسينك التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اغنية “تكة” للمطرب الرابر ارسينك تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والذي طرحت تضامنًا مع الأحداث التي تمر بها فلسطين.

وتخطت نسبة مشاهدة أغنية "تكة ارسينك"، مايقرب من 100 الف مشاهدة في يومين، وحصدت ترتيب من الترتيبات الأولي، والأكثر استماعاََ في الوطن العربي.

كلمات أغنية تكة ارسينك

أهل غزة الحرة بناسها إخواتك آسفة

والبقاء لله في شهداء النكسة

جف الريق من كتر اللسان ما عزا

وعارف مهما أكتب على الورق

تفضل كلماتي ساذجة

عارف إن صوتي مش هيحل أزمة

عارف إن قولي مش هيوقف قنابل ناسفة

نازلة تاخد كل أطفالك وأنصارك عاجزة

لكن صوتنا آخر بقايا أسلافنا

ودمهم فيا بيغلي ومش قادر أنسى

وحياة البلد وحياة الألم

وحياة كل راجل إتدفن

وحياة كل كفن

وتار كل ظالم إفترا هتدفعوا التمن

حاجات مبتتغيرش مهما يتغير الزمن

كل ده التاريخ هيكتبه مين يكذبه

الحق ظاهر لو تنكره ولأمتى تنكره

انا مخ الطفل اللي الاعلام بيحاول يغسله

انا كل صوت السوشيال ميديا بتحاول تكتمه

انا كل ده هحكيه لولادي وعيال ولادي

يكبرو يجيبو حق إخواتي من الأعادي

تسمع وَسَطهم الاعلامي يقول اني إرهابي

وناس مننا ماشيين في وادي والرجولة في وادي

انا الطفل اللي شاف اخواته على شاشاته

بيموتو كل يوم قدامه يجوله في منامه

كبر بس الطفل اللي فيه بيخرج عن سكاته

انا مصري واخويا فلسطيني اللي الموت يخافه

الزمن بيعيد نفسه

خصمي هجيب آخره

ارميه بسهمه

حق إخواتنا قريب راجعين ناخده

جايين نغزو

صوت الحق يطغى لو مين كاتمه

هيجيه يقابله

فا يا أهل غزة الحرة بناسها

إخواتك على أتم استعدادها

بس فاضل تعرف معادها

واحنا مش عاجزين

والعار بجد كان لو سكتنا

واحنا اتوهبنا فبناخد بأسبابنا

والشعب على تكة

