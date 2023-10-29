"يا ترى إيه اللي هيحصل".. أحمد الفيشاوي يروج لـ "السيستم"

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أحمد الفيشاوي حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة، حيث انتهى من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "عادل مش عادل" استعدادًا لطرحه في الفترة المقبلة، وأعلن في الأيام الماضية عن بدء تصوير فيلمه الجديد بعنوان "السيستم".

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "السيستم"، معلقًا: "يا ترى إيه اللي هيحصل لوحيد الحكيم في السيستم.. من تصوير اليوم، فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر، أول فيلم للمخرج أحمد البنداري".

أحمد الفيشاوي

بسبب فيلمه "السيستم".. أحمد الفيشاوي يتعرض لانتقادات لاذعة

وكان قد تعرض أحمد الفيشاوي لانتقادات لأذعة، بسبب أعلانه بدء تصوير فيلمه تزامنًا مع الأحداث التي تمر بها دولة فلسطين الشقيقة من ظلم وإبادة جماعية وما أسفر عنه من سفك دماء مستمر وسقوط آلاف الشهداء على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فقد نشر أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من كواليس تحضيرات فيلمه الجديد "السيستم"، وعلق عليه قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم أول يوم تصوير فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى، وأول فيلم للمخرج أحمد البندري".

أبطال فيلم السيستم

فيلم “السيستم ” يضم مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

تعرف على موعد عرض فيلم عادل مش عادل

ومن جانبه، انتهى الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير فيلمه الكوميدي الجديد "عادل مش عادل" استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض المصرية، الذي يظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

أبطال فيلم "عادل مش عادل"

ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.