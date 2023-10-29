انت الان تتابع خبر تسريب أول صورة واضحة لزوجة أحمد الفيشاوي الألمانية الذي رفض الاعتراف بنجله منها والجمهور مصدوم.. "ملكة جمال"!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأ الفنان أحمد الفيشاوي الجمهور مؤخرا بعد ظهوره بجانب زوجته السابقة، ألمانية الجنسية والذي كان قد رفض الاعتراف بنجله منها.أحمد الفيشاوي قرر أخيرا الاعتراف بنجله والذي يدعى تيتوس من فتاة المانية، كانت قد حدثت بينهم مشاكل عديدة ورفض الاعتراف به لاسباب غير معروفة.

الفنان أحمد الفيشاوي شارك الجمهور والمتابعين مجموعة صور له رفقة نجله الصغير تيتوس، ووالدته الأجنبية، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الفيشاوي وأسرته وهم يستمتعون بالاجواء وعلق أحمد الفيشاوي على الصور قائلًا: "أهلا بيك في بيتك يا ابني.. العائلة تأتي أولا"، وقد حاز المنشور على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين.