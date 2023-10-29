بعد تصدرها التريند.. تعرف على كلمات تكة أرسينك

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر أغنية “تكة” للمطرب الرابر أرسينك تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والذي طرحت تضامنًا مع الأحداث التي تمر بها فلسطين.

أغنية تكة أرسينك

وتخطت نسبة مشاهدة أغنية "تكة ارسينك"، مايقرب من 100 الف مشاهدة في يومين، وحصدت ترتيب من الترتيبات الأولي، والأكثر استماعاََ في الوطن العربي.

كلمات أغنية تكة أرسينك

أهل غزة الحرة بناسها إخواتك آسفة

والبقاء لله في شهداء النكسة

جف الريق من كتر اللسان ما عزا

وعارف مهما أكتب على الورق

تفضل كلماتي ساذجة

عارف إن صوتي مش هيحل أزمة

عارف إن قولي مش هيوقف قنابل ناسفة

نازلة تاخد كل أطفالك وأنصارك عاجزة

لكن صوتنا آخر بقايا أسلافنا

ودمهم فيا بيغلي ومش قادر أنسى

وحياة البلد وحياة الألم

وحياة كل راجل إتدفن

وحياة كل كفن

وتار كل ظالم إفترا هتدفعوا التمن

حاجات مبتتغيرش مهما يتغير الزمن

كل ده التاريخ هيكتبه مين يكذبه

الحق ظاهر لو تنكره ولأمتى تنكره

انا مخ الطفل اللي الاعلام بيحاول يغسله

انا كل صوت السوشيال ميديا بتحاول تكتمه

انا كل ده هحكيه لولادي وعيال ولادي

يكبرو يجيبو حق إخواتي من الأعادي

تسمع وَسَطهم الاعلامي يقول اني إرهابي

وناس مننا ماشيين في وادي والرجولة في وادي

انا الطفل اللي شاف اخواته على شاشاته

بيموتو كل يوم قدامه يجوله في منامه

كبر بس الطفل اللي فيه بيخرج عن سكاته

انا مصري واخويا فلسطيني اللي الموت يخافه

الزمن بيعيد نفسه

خصمي هجيب آخره

ارميه بسهمه

حق إخواتنا قريب راجعين ناخده

جايين نغزو

صوت الحق يطغى لو مين كاتمه

هيجيه يقابله

فا يا أهل غزة الحرة بناسها

إخواتك على أتم استعدادها

بس فاضل تعرف معادها

واحنا مش عاجزين

والعار بجد كان لو سكتنا

واحنا اتوهبنا فبناخد بأسبابنا

والشعب على تكة

مطرب الراب أرسينك يشارك في فيلم 5 جولات

ويذكر ان مطرب الراب أرسينك شارك في فيلم 5 جولات، وهو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة الـ MMA والراب، تدور أحداثه حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغني الراب وتفاصيل «الراب باتلز» والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب، ويشارك فيه إلى جانب ماجد المصري كل من: آدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج مازنز.