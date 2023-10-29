حميد الشاعري يدعم القضية الفلسطينية بكل لغات العالم

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الكابو حميد الشاعري دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال إعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

حميد الشاعري يدعم القضية الفلسطينية

وكان آخر ما كتبه حميد الشاعري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جملة بكل لغات العالم هي: "يا عالم.. هناك قطعة أرض تباد عن بكرة أبيها اسمها غزة"، وكتا أيضًا: "سقطت تفاحة فاكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية".

حميد الشاعري يطالب العالم بوقف المجازر في غزة وما يتعرض له من الاحتلال الإسرائيلي

وطالب حميد الشاعري في أكثر من تدوينة بتدخل العالم أجمع لوقف المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

كما أعرب المطرب حميد الشاعري عن شدة حزنه مما يحدث في دولة فلسطين خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تعرضها للقصف المستمر على يد الاحتلال الاسرائيلي ما ينتج عنه العديد من الضحايا والموتى، فضلا عن قطع كل أساليب الحياة عنه.

وكتب حميد الشاعري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معربًا عن غضبه من العالم العربي:" سقطت تفاحة فاكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية".

أبرز أغاني حميد الشاعري لأهل فلسطين

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية التي تدعم القضية الفلسطينية، ومن أبرزها أوبريت "الحلم العربي" و"القدس هترجع لنا" وأعمال أخرى شارك بها كافو نجوم الوطن العربي.