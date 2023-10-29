انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تصدم الجميع برأيها في نانسي عجرم.. المفاجأة ما قالته عن نوال الزغبي وهيفاء وهبي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجمهور بعد أن فصحت عن رأيها في مجموعة كبيرة من أبرز الفنانات الموجودات في الوطن العربي ومنهن إليسا، نانسي عجرم، نوال الزغبي.

وقالت شيرين عبد الوهاب، خلال أحد البرامج التليفزيونية: بحب وضوح إليسا، ومبحبش إن هي أما بتغني كأنها ماسكة على الناس شيكات.

وأضافت شيرين عبد الوهاب: ونوال الزغبي شياكة وثقة في النفس، وزمان كانوا بيقولوا إن نوال صعب حد يقدر يسلم عليها.

وعن الفنانة نجوى كرم، قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: نجوى كرم التقل كله، والجمال والشياكة، بحبها وقلبها جميل، ومبتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها.

وأعربت شيرين عبد الوهاب عن حزنها من الفنانة نانسي عجرم، إذ قالت: نانسي جميلة وفي حالها، وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش، والوحش اللي فيها إن هي مش بتسأل عليا خالص.

وأردفت شيرين عبد الوهاب في حديثها عن الفنانة هيفاء وهبي، قائلة: كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدًا، ومش بحب فيها عصبيتها.