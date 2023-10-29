نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تستعد لعمل درامي جديد وتجسد شخصية "بوابة عمارة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة زينة لتحضير مسلسل جديد حيث تجسد شخصية “ بوابة عمارة ” وهذه الشخصية قد جسدها الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "البيه البواب " الذي حقق نجاح كبير في تاريخ السينما المصرية.

تفاصيل شخصية زينة في فيلم الاسكندراني

وسبق وأن كشفت الفنانة زينة عن تفاصيل شخصيتها في فيلم الإسكندراني، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية قريبًا، وذلك خلال لقاء لها ببرنامج et بالعربي.

وقالت زينة: “دي أشقى بنت ممكن تشوفيها في حياتك، اسمها قمر، وهي بنت إسكندرانية جدعة وبتاعت حق أوي، وبتقف دايما جمب الناس المظلومة، وبتعيش حياة ظلمة بس بتكافح وبتعيش زي أي ست مصرية”.

وتابعت: “مبسوطة من التعاون مع كل الممثلين في الفيلم، أستاذ حسين فهمي دا بموت فيه واحنا أصدقاء جدا، وأول ما اشتغلت اشتغلت معاه، كان عندي 17”.

زينة تدعم القضية الفلسطينية

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة زينة على مشاركة الجمهور والمتابعين تفاصيل تجربتها مع توأمها عز وزين خلال تبرعهم لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

وكتبت زينة:" أحلى حاجة حصلت في زيارة النهاردة لي جمعية الهلال الاحمر مش بس أن عز وزين كانوا معايا بس.. أحلى حاجة أننا اول ما وصلنا دخلت المعونات المصرية لقطاع غزة لاخواتنا في فلسطين ألف حمد وشكر لله، تجربة لن ننساها أنا وولادي.. اللي يقدر يروح وياخد ولاده ويتبرع.. لازم نعلم ولادنا اللي اتعلمناه من أهلنا".