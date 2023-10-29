نسرين طافش: "هم الظلام الزائل ونحن النور الخالد"

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أحمد جودة - القاهرة - وسط الأحداث التي تتعرض لها دولة فلسطين الشقيقة، يسعى نجوم الفن في الوطن العربي لمساندة الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لهم، ودائمًا ما تحرص الفنانة نسرين طافش على التضامن مع القضية الفلسطينية، خاصةً بعد الهجوم البري الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي وقطع وسائل الاتصال والإنترنت في غزة.

وتضامنت الفنانة نسرين طافش مع الشعب الفلسطيني، زتسعى لتقديم الأمل لأهالي غزة، ونشرت نسرين صورة ورسالة للشعب الفلسطيني عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت وهي ممسكة بالعلم الفلسطيني، وعلقت قائلة: "بكرا بيخلص هالكابوس وبدل الشمس بتضوي شموس، على أرض فلسطين الحرة موعدنا قريبًا، خلو قلبكم قوي واثق بالنصر، خلونا على قلب واحد، وانتبهو من الفتن والذباب الإلكتروني فاهمين قصدي طبعًا (مزايدات وطنية وفتن بين الدول من حسابات وهمية هنن محترفين فيها المفروض صرنا أذكاء وأوعى )".

نسرين طافش تناشد الشعوب باستكمال المقاطعة

وأردفت نسرين طافش قائلة: "العالم تغير ولم يعد كالسابق والناس عم تنشال الغمامة عن بصيرتهم، نحن أبطال عظماء شجعان أقوياء لأننا أصحاب حق، هم الظلام الزائل ونحن النور الخالد، مكملين بالمقاطعة، ومكملين نشر وتوعية بالعربي وبكل لغات العالم خلو صوت الحق يوصل كونوا صوتهم".

فيلم "السيستم" يجمع نسرين طافش وأحمد الفيشاوي

وعلى جانب آخر، استأنفت الفنانة نسرين طافش تصوير مشاهدها في فيلم “السيستم ” بجانب النجم أحمد الفيشاوي، ويدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي لايت، ويضم العمل مجموعة من نجوم الوسط الفني أبرزهم طارق لطفي، بسنت شوقي، وهو من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

آخر أعمال نسرين طافش “ أخي فوق الشجرة”



الجدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش في فيلم "أخي فوق الشجرة" شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تمامًا على جميع المستويات.