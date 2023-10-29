بدء العرض الخاص للفيلم الإماراتي "خلف الكواليس" في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم -

انطلق مساء اليوم العرض الخاص للفيلم الإماراتي "خلف الكواليس" في مصر في أحدي السينمات بمنطقة وسط البلد بحضور نجوم العمل.

تفاصيل فيلم "خلف الكواليس":

وتدور أحداث الفيلم في عن مجموعة طلبة في الإمارات العربية، يواجهون العديد من التحديات والصعوبات في حياتهم الشخصية والظراسية، يحاولون خلال الأحداث التغلب عليها.

الفيلم المستوحى من ديوان "ابق إنسانا" و"إثراء الذات"، في حرم جامعي بالإمارات العربية المتحدة، حيث يلتقي مجموعة من الطلبة من خلفيات مختلفة، يشكلون صداقات قوية، وهو من تأليف الكاتبة والشاعرة الإماراتية شهناز البستكي، وإخراج قيس داحول.

ويواجه الطلبة في الفيلم العديد من التحديات والصعوبات في حياتهم الشخصية والدراسية، بما في ذلك الفقر، والمرض، والمشاكل العائلية، على مدار 100 دقيقة. وعلى الرغم من التحديات، يسعى الطلبة جاهدين لتحقيق أحلامهم. يكافحون من أجل النجاح في دراستهم، وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم وأسرهم. الفيلم يسلط الضوء على أهمية الصداقة والأمل في مواجهة التحديات.

أبطال فيلم "خلف الكواليس":

والفيلم من بطولة مجموعة من الممثلين الشباب، منهم: هبة الحسيني، محمد العامري، زينب جمعة، عائشة عبد الرحمن، خليفة الجنيبي، محمود غباشي، نسمة قزامل، علي طيفور، آية حلمي، وغيرهم.

تصريحات مخرج العمل قيس داحول:

ويذكر أن تحدث مخرج العمل في تصريحات صحفية من قبل عن العمل الفيلم هو قصة امل وطموح للعديد من الشباب وبتمني أن ينال اعجاب الجمهور، وسعيد بعرض الفيلم في الدول العربية واتمني أن تصل رسالته للجمهور.

وقد تم عرض العمل في الإمارات في الأول من أكتوبر الجاري، وحاز على إعجاب عدد من النقاد العرب.