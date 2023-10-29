المخرج محمد سلامة يستعد لمسلسل "أمبراطورية ميم" مع خالد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد المخرج محمد سلامة على تصوير مسلسل “ امبراطورية ميم ” المقرر عرضه في رمضان 2024 ويشارك في بطولته النجم خالد النبوي.

مشروع امبراطورية ميم في السينما

يذكر أن قصة إمبراطورية ميم، قدمت سابقا في فيلم سينمائي عام 1972 وحقق نجاح كبير، من إخراج حسين كمال، وكان من بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر، وجاء العمل في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

تعاون خالد النبوي مع المخرج محمد سلامة

ويعد مشاركة خالد النبوي في مسلسل “إمبراطورية م”، هو التعاون الثاني له مع المخرج محمد سلامة بعد نجاحهما سويا في مسلسل “راجعين يا هوا”، الذي شارك بطولته أيَضا كلا من النجوم أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

يذكر أن “ امبراطورية ميم ” مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة يعن الانتهاء من تعاقد الأبطال على العمل.

ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات ساحقة كعادة أعمال الفنان خالد النبوي في المنافسية الرمضانية، حيث سبق وحقق نجاحًا كبيرة من خلال مسلسل “رسالة الإمام”.

أخر أعمال المخرج محمد سلامة

يذكر أن قدم المخرج محمد سلامة، مسلسل “ الكتيبة 101 ” الذي حقق نجاح كبير في رمضان الماضي وشارك في البطولة كل من: عمرو يوسف وآسر ياسين وكان من تأليف إياد صالح، وتناول العمل بطولات الجيش المصري.