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لهذا السبب تصدر مهرجان 'بتقولولى طموحك ايه' تريند يوتيوب

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مهرجان بتقولولى طموحك ايه لمطرب المهرجانات حمو الطيخا، تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، المهرجان من توزيع احمد النص وكلمات شمس الناسف.

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واقتربت نسبة مشاهدة مهرجان بتقولولى طموحك ايه على نصف مليون مشاهدة، وحصدت الترتيب الأول، والأكثر استماعاََ في الوطن العربي، المهرجان من كلمات شمس الناسف - توزيع احمد النص.

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كلمات مهرجان بتقولولى طموحك ايه

 

بتقولولي طموحك ايه
هو اللي دنيته بتعاديه
ازاي يشوف حلمو بعنيه
ازاي قولولي

قولتو عيشت فيها ليه
ما دام هيا بتفترى
انا قولت قدري وراضي بيه
في حالي سيبوني

منا لو ربي مش رايد لي اجيها
قادر يابا يشيلني من ماضيها
بس انا ليا رزق لسه فيها
ساعه واعيشها ما بين الناس

زي منا شوفت جرح شوفت فرح
زي ماخدنا زائد خدنا طرح
زي مافي حلو فيه ياعم ملح
ابيض واسود عكس عكاس

بيقولولي مبسوط وشيك
وضحكتك ظاهرة في عنيك
بيحسدوني على ضحكة فيك
ما شافوش خيالي

فوقو مني الله يراضيكو
ده اللي فيا لو ييجي فيكو
بحر الدموع لو ساب عنيكو
اراهن بمال

كرسي السيط متاح لاي حد
بقا في خوم بذمة زيط بجد
اسرع محتوى عبط وهبد
غير العبد لله مش هتلقى

لما الصيت نادانا كنا دانة
مش قدامنا مبدأ الخيانة
احنا قصدنا حلمنا بأمانة
لو ناجحين بنقولو كده رضا

دنيا محتاجة سوفت وير
غلطها زاد وضغتنا شير
عرفتو ليه بيموت الخير
فوقو ساعة واحدة

يوم ما ظهرت التليفونات
العشرة ضاعت الود مات
بنتابعو بعض من الوحدات
في وقت وحدة

طب مليون سلامة ياللي ماشي
عمري ما قول ياريت ياريت مجاشي
ده انت مع اللي اوطى من الكتاشى
عاشو في الدنيا وماتو في عنيا

ياللي راهنت اني اقع خسرت
انا مبقعش اتحرقلو كارت
نفسي طويل في أي جولة اسد
انا وبنفسي وكلو عليا

خصّموني براحة راحتكو
وفرصة حلوة تعلو سيطكو
جتها نيلة اللي جابتكو
طلعت شبه

لما كلو عبده موته
مين فيكم زيزي الكيوت
ارحمونا يا ولاد الحقوده
ليه كلو ساق

همشي بخوجة ولا امشي مع عويل
ليه يتحسب عليا انو زميل
كده كده لو نصيبي اكون قتيل
يتقال مات يابا وسط الكل

منا كنت مصاحب عويل في يوم
جرا من جمبي لما شاف هجوم
بين اخصامي انا بقع واقوم
سندال بيحارب ناس خطرة

اتفارقنا سنة سنة
وانتهى كل اللي بينا
الفراق بقا هو حالنا ولا ايه
هو لو في نصيب ما بينا
كنا للبعد قبلنا
كل شىء ما بينا مات
وراحت عليه

رغم الحب رغم كل ذكرى
ما حسبناش يموت ده كلو بكره
عمر ما جيه في بالنا اي فكرة
اننا نبعد عن بعضنا

رغم الغم رغم وقت ضاع
اسهل كلمة كانت الوداع
قلبنا ايوا مات من الوجع
يا ابني انا على تضييع وقتنا
 

 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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