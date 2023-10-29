بدء الاستعدادت الأولى لحفل ملكة جمال العرب

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأ منذ قليل فعاليات الإستعدادات الأولي لحفل ملكة جمال العرب بمصر لعام ٢٠٢٤ والتي تقام بإحدي الفنادق بمنطقة الدقي لتتويج ملكة جمال العرب.

بدء الإستعدادت الأولي لحفل ملكة جمال العرب

بدء الإستعدادت الأولي لحفل ملكة جمال العرب

بدء الإستعدادت الأولي لحفل ملكة جمال العرب

بدء الإستعدادت الأولي لحفل ملكة جمال العرب

أبرز الحاضرين للحفل ملكة جمال العرب مصر

من المقرر أن يحضر الحفل اليوم الفنان أحمد شاكر والفنان أحمد الحلواني والمذيعة سارة خليفة والفنان شريف صبحي والإعلامية جومانا سيد والفنان صبحي خليل والفنانة زينة منصور والفنان مجدي القاسم والفنانة عبير فاروق والفنان أحمد سلامة وعدد من الفنانين والفنانات والإعلاميين ورجال الأعمال.

