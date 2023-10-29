لهذا السبب أصالة تتصدر تريند اليوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت المطربة أصالة تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعمالها الغنائية "فوق"، التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب واحتلت المركز السابع عشر، وجاءت كلماتها عمر عبده علي، ميكس وماستر جاسم محمد، اشراف عام فائق حسن.

أشاد الجمهور بإغنية فوق



أشاد الجمهور بإغنية أصالة الجديدة "فوق" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، ونالت هذه الأغنية على إعجاب الكثير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما أنها تصدرت ترند اليوتيوب منذ طرحها.



كلمات أغنية فوق



فوووق.. فوق بقي وخليك فحالك

الف مره انا قولتهالك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليهالك

فوق.. فوق بقى انت فاكرني يعني

قلبي فغيابك واجعني

روح وكنت نفعت نفسك

لما تبقي فيوم نافعني

انت مبتزهقش من كدبك معايا

ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا

انت اخر حد ممكن اعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح.. روح بقى ولا انت فاضي

انت بالنسبالي ماضي

فتره عدت من حياتي

والحياه موقفتش عادي

روح.. هى سيره هعيده تاني

انت بني ادم اناني

ليه اضيع عمري يعني

ع اللي ضيعني واذاني

آخر أعمال أصالة

يذكر أن آخر أعمال أصالة كان طرحها أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت اغنية لما بنتجاهل، وجاءت أغنية لما بنتجاهل من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح



كلمات أغنية لما بنتجاهل

ومن كلمات الأغنية: اوقات لما بنتجاهل

ونقول شىء مش مستاهل

بنضيع منا قلوب عاملتنا ب كل ضمير

بنخبط وقت وجعنا

ف الناس اللى بتسمعنا

وكأن جراحنا دى لعنه بتنكر كل الخير



يمكن بنكون خايفين

أو عل الجراح متعودين

يمكن زهق يمكن روتين

أو سوء نوايا

يمكن شيطان البعد شاطر ف الفراق

يمكن نرجع خايفين

ف الوحده دى متعلقين

نندم على ناس مظلومين

عايشين معانا

بنلف دايره خطوطها مفهاش اتفاق