نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرهم التريند.. تعرف على آخر أعمال أصالة وبهاء سلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "فوق" للفنانة أصالة وبهاء سلطان تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، التي طرحت مؤخرًا على اليوتيوب، وجاءت كلماتها عمر عبده علي، ميكس وماستر جاسم محمد، اشراف عام فائق حسن، أشاد الجمهور بالأغنية، ونالت هذه الأغنية على إعجاب الكثير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما أنها تصدرت ترند اليوتيوب منذ طرحها

آخر أعمال أصالة

ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال أصالة كان طرحها أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت اغنية لما بنتجاهل، وجاءت أغنية لما بنتجاهل من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح



كلمات أغنية لما بنتجاهل

ومن كلمات الأغنية: اوقات لما بنتجاهل.. ونقول شىء مش مستاهل.. بنضيع منا قلوب عاملتنا ب كل ضمير.. بنخبط وقت وجعنا.. ف الناس اللى بتسمعنا.. وكأن جراحنا دى لعنه بتنكر كل الخير.. يمكن بنكون خايفين.. أو عل الجراح متعودين.. يمكن زهق يمكن روتين أو سوء نوايا.. يمكن شيطان البعد شاطر ف الفراق.. يمكن نرجع خايفين.. ف الوحده دى متعلقين.. نندم على ناس.. مظلومين عايشين معانا.. بنلف دايره خطوطها مفهاش اتفاق

آخر أعمال بهاء سلطان

ويذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان هي أغنية «شكر خاص»، ومن كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، طرح أيضا أغنية «العمر كله» وهي أيضا من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عند طرحها، كما طرح اغنية دادينا، التي تخطت 3 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب»، وذلك في 11 يومًا فقط منذ طرحها، والاغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ميكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوي.

كلمات أغنية دادينا لبهاء سلطان

وجاءت كلمات الأغنية: عملنا كل حاجة صح.. مع اللي غدروا بينا.. وياما لعبوا بينا.. وقلنا ما علينا.. لكن خلاص ده كله بح.. م الطيبة إحنا إتعافينا.. وفهمنا مين معانا.. وعرفنا مين علينا.. نشيل ليه شيله مش شيلتنا.. ونخش ليله مش ليلتنا.. ما فضيناها سيرة.. ما بالسلامة نشوف راحتنا.. ده احنا ضحينا ب حياتنا