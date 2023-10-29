راغب علامة يتحدث عن قضية فلسطين: "أوقفوا قتل الأطفال فورًا"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان راغب علامة، عن استيائه من المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جنود الاحتلال الاسرائيلي، وذلك من خلال حسابه على موقع اكس فقال: "

في حرب الكبار ….. شو ذنب الطفولة! يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفًا مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت.

ولكن أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة".

وتابع: "إرحموا الأطفال!!! … أوقفوا قتل الأطفال فورًا!!! لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا".

راغب علامة يعلق على الأوضاع السائدة في فلسطين: "ستظل صامدة وتبقى لشعبها المظلوم"



حرص المطرب راغب علامة على أن يوجه التحية للشعب الفلسطيني عقب الأحداث الدائرة حاليًا والحرب القائمة بين فلسطين وإسرائيل، وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال والظلم".

تعرض راغب علامة للهجوم

تصدر اسم راغب علامة التريند أكثر من مرة في الآونة الأخيرة بسبب تصرفاته المثيرة للجدل كما تعرض للهجوم الكبير من خلال خاصية "التعليقات"، وبدأت القصة عند

ظهوره مع السفير العراقي وزوجته حيث إنه نشر عدة صورة من الزيارة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق قائلًا: " ‏شكرًا من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد

حيدر منصور العذاري، وزوجته السيّدة ميسم الربيعي، على هذه الإستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والإستقبال الطيّب، أسعدني جدًا لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح".

ولكن سرعان ما تحول الأمر إلى هجوم شديد على راغب علامة وإلى زوجة السفير العراقي بسبب قربها من "علامة" في الصور دون وضع مسافة فاصلة بينهم بالإضافة إلى نظراتها الودية له

مما جعل غضب الرواد يثير بشكل كبير ويعلقون على هذا الأمر بتعليقات ساخرة مثل" هي دي زوجة راغب علامة ولا أيه" و"أزاي السفير يسمح لها تقف جمبه كده" وانتشر الأمر وتضخمت الأزمة حتى أن وزارة الخارجية استدعت السفير بعد هذة الواقعة.

يذكر أن راغب علامة لم يتجاهل هذة الواقعة بل كان رده على هذة الشائعات والسخرية من خلال برنامج تفاعلكم فقال: "تربطني علاقة صداقة بالسفير وعائلته.. اتقوا الله".

ولم يفت أسبوع على الواقعة، وتصدر اسم راغب علامة التريند مرة آخرى بعد ظهوره مع راقصات بشكل غير لائق من حفله الأخير في الساحل الشمالي، إذ هو نفس السبب

الذب ورطه من قبل وهو "الظهور مع النساء بشكل مثير للجدل"، وبعد تكرار هذا الأمر شن الجمهور عليه هجوم شديد وأنهالت تعليقات السخرية مثل "الله يكون في عون مراته" و"هي مراته فين من كل ده مره مرات السفير ومرة الراقصة" وقالت آخرى "كبر ومش بيحترم سنه" وقال آخر: "كان مريض وكان طالب يدعولة بالشفاء وحصل ربنا نجاة من المرض ليستمر ف العوج ربنا يهدي"

وعلق أحد الرواد وقال: "لمًا بيخف نجم اي فنان بيستعين بجيل الشباب يشيلوا الحفله معه ويعملولها قيمه لإنه لحاله ما عادوا يركضوا عليه متل اول طيب خلص صار عندك ثروه اعتزل واعطي مجال لغيرك".

