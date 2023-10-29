إلهام شاهين: "مصر خط أحمر"

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت النجمة إلهام شاهين رسالة تهديد شديدة اللهجة لكل من يحاول الأقتراب من مصر، أو من يسعى للتآمر عليها أو يحاصرها من الغرب، مؤكدة أن مصر خط أحمر.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها بموقع "إنستجرام" منشور، معلقة فيه: "تحذير.. مصر خط أحمر.. يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لأنها صاحبة قرار ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية.. ولأنها رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أرضها.. ولأن جيش مصر هو الأقوى فى المنطقة العربية، بعد توطين تصنيع السلاح محليا وتنويع مصادر التسليح.. واتساع قوة مصر العسكرية مما يزيد نفوذها السياسي".

إلهام شاهين: "مصر ستكون الصخرة التي تتحطم عليها مؤمرات أهل الشر"

وأردفت إلهام شاهين، داعية لمصر وجيشها وشعبها: "ربنا يحميكى يا مصر يا أم الدنيا.. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها ورئيسها.. مصر ستكون الصخرة التى تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر تاريخيًا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

إلهام شاهين توجه رسالة شديدة اللهجة للعرب

وكانت قد وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة للشعب العربي في وقتًا سابق، تحثهم على توحيد للدول العربية لتكون دولًا قوية تقف في وجه المعتدين، حيث نشرت إلهام شاهين صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووجهت رسالة للدول العربية، قائلة: "توحدوا يا عرب.. ففي إتحاد كم قوة عظيمة يخشاها الغرب الذي قام بكل المحاولات لإضعافكم وتقسيمكم ونهب ثرواتكم، لا تقبلوا إملاءات لصالح الأجندة الغربية، كونوا أصحاب قرار مستقل لصالح المنطقة العربية".

وأضافت إلهام: "الغرب يريد نشر الفوضى في المنطقة العربية وتقسيمنا وتفكيك جيوشنا العربية، قام الغرب بكل المحاولات لإضعاف الجيوش في العراق وسوريا وليبيا وايضًا في اليمن والسودان".

إلهام شاهين: لو تم إتحاد العرب سنكون قوة يتعمل لها ألف حساب

واختتمت: "هذه الدول تحتاج المليارات لإعادة بنائها واستعادة قوتها بعد الخراب والدمار الإقتصادي وأيضًا الدمار النفسي للشعوب.. أمريكا ليست دولة بل قارة كبيرة متحدة.. والإتحاد الأوروبي جمع كل الدول الأوروبية بإختلاف لغاتهم ليكونوا قوة متحدة.. ولو تم إتحاد العرب سنكون قوة يتعمل لها ألف حساب.. هذا هو الحلم العربي".