نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع فلسطين.. أغنية غصن الزيتون لأحمد سعد تتخطى 600 ألف مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب أحمد سعد تريند موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بأغنية غصن الزيتون عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وتخطى عدد مشاهداتها 600 ألف مشاهدة منذ طرحها، وجاءت أغنية غصن الزيتون من كلمات حسام طنطاوي، الحان محمدي، توزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، وكان قد طرحها من أجل دعم الشعب الفلسطيني على أثر عملية طوفان الأقصى.

كلمات أغنية غصن الزيتون

وجاءت كلمات الأغنية: غصن الزيتون بدل ما بيغطينا دا متغطى دم

و الطفل شايل لعبته وفى قلبه شايل الف هم

داير بيكتب على الحيطان ارضى اهم

و الاقسى نادى وصوته فى نبرة الم

و مابين شهيد وما بين جريج بكى محمد والمسيح

القدس راجعه ل اهلها بنقولها بالعربى الفصيح

بلد الجدود وفي ورثنا ارضينا تطرح عزمنا

مقاومه حتى الانتصار الاقصى نفدى بدمنا

جوبوا يا ناس فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير

الاحتلال لو مهما طال الانتصار هو النصيب

جوبوا يا ناس فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير

الاحتلال لو مهما طال الانتصار هو المصير هو المصير

حجب أغنية غصن الزيتون

كما حجب الفنان أحمد سعد علي موقع "يوتيوب" أحدث كليباته الغنائية "غصن الزيتون"، وهي الأغنية التي أهداها للشعب الفلسطيني، وكتب أحمد عبر حسابه على إنستجرام: "معلش الفيديو اتشال من علي اليوتيوب لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهارده على صوره فقط، والفيديوهات جوه القلوب لا يمكن تتشال أبدا".

دعم أحمد سعد لفلسطين

شارك الفنان أحمد سعد، مقطع فيديو تظهر به لقطات من استمرار الهجمات على قطاع غزة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، الفيديو مركب على أغنيته "حياتي خلصت" من مسلسل "توبة"، وعلق أحمد، على الفيديو قائلا "فلسطين بتنهار يا رتني وسطيهم".





تأجيل حفل أحمد سعد وروبي



ومن ناحية أخرى، كانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبي، والذي كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجاري، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا، ففي خضم هذه الأحداث تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف فيما بين الشعوب وبعضها.